Ничего не видно. Полчища саранчи атаковали район в Краснодарском крае

На Кубани сняли целое облако из саранчи. Фото: Екатерина Литвиненко

Полчища саранчи атаковали Приморско-Ахтарский район. Массовое нашествие насекомых сняли на видео. На кадрах видно, что вредителей очень много, в воздухе даже образовалось «облако».

В пресс-службе администрации Приморско-Ахтарского района сообщили, что вредитель напал на посевы в Степном, Городском, Приазовском, Свободном поселениях и в хуторе Новые Лиманокирпили.

- Вот так сейчас выглядят огороды жителей. На растении сидит по несколько особей, которые уничтожают его, - говорит автор ролика.

«КП» - Кубань» выяснила, чем насекомое опасно и как от него спастись.

По словам эколога, в этом году нашествие саранчи началось раньше срока.

- Обычно насекомые позже появляются. Вообще саранча до Краснодарского края редко добирается, но если и доходит, то ближе к концу июля - августу, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко. - Как правило, на Кубань саранча летит из Ставропольского края, Калмыкии, Астраханской области. У нас же в крае насекомые эти не выдерживают климат - у нас слишком сырая зима. А высокая влажность не дает саранче размножаться. Но по всей видимости, в этом году условия для того, чтобы расплодиться, были более подходящими.

При этом, как объясняет эколог, в Краснодарском крае саранча бывает не каждый год. Иногда насекомые залетают в северные и восточные районы региона из степной зоны.

Саранча не хищник, потому для человека она абсолютно не опасна. Однако насекомые несут большую угрозу для растений - от них серьезно страдают посевы. Не зря же саранчу именуют одной из казней египетских.

Полчища насекомых, по словам жителей района, появились неделю назад. Фото: Екатерина Литвиненко

- Полчища перелетной саранчи опасны тем, что они съедают все на своем пути - все, что произрастает в садах, огородах, полях, - уточняет Вениамин Голубитченко. - Любимая пища саранчи — злаковые культуры.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«Уничтожить саранчу полностью невозможно»

- В весенне-летний период отрождение саранчи было зафиксировано в Степном, Городском, Приазовском, Свободном поселениях, - объясняют «КП» - Кубань» в администрации Приморско-Ахтарского района. - Когда насекомое достигло «первого» возраста, в районе приступили к химическим обработкам обочин дорог, краев полей с сельскохозяйственными культурами.

При этом, как говорят в администрации, из-за того, что погода была неустойчивой, личинки саранчи отрождались неравномерно - пришлось работать по одним и тем же земельным участкам несколько раз.

- Но уничтожить вредителя полностью невозможно, - заявляют в администрации муниципалитета. - Так как основной очаг вредителя находится на грядах в плавневой зоне, где обработки категорически запрещены.

На данный момент заражение саранчовыми выявлено на площади более 1442 гектаров. На 1209 гектарах земли вредителя уничтожили.

- Так как в последние годы водная гладь сильно уменьшилась из-за пересыхания рек (особенно в Степном сельском поселении), увеличивается площадь земельных участков, где саранча чувствует себя комфортно, появляется возможность отрождения личинок там, где это раньше было невозможно, - уточняют в администрации района.

Вредитель сбивается в стаи и мигрирует по району. В данный момент очень уязвимы кукурузные поля. Фермерам приходится применять самоходные опрыскиватели, так как применение авиации временно запрещено.

- Руководители крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий прилагают все усилия для уничтожения особо опасного вредителя, защищая свои посевы, - добавляют в администрации района.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В прошлом году нашествие саранчи в Приморско-Ахтарском районе произошло в конце июня. Насекомые облюбовали плавневые зоны муниципалитета. Дорога была практически полностью покрыта вредителями.