«Пришла к дому умирать». То, что сделали волонтеры с трехлапой кошкой, заставляет плакать

Серая кошка выжила благодаря неравнодушным людям. Фото: @priutyeisk

С самого начала судьба к дымчатой Ягодке была не благосклонна, но ее спасли неравнодушные люди. Котенком она попала на улицу и много месяцев провела, скитаясь по дворам. Животное бродяжничало по Ейску, а потом, наконец, прибилось к многоквартирному дому. Жильцы не стали ее прогонять, подкармливали чем могли, но заметили, что у нее перебита задняя лапа, и обратились в частный приют.

- У кошки не было кожи на лапе. Когда ее принесли к нам, то мы подумали, что у нее перелом. Но оказалось, все гораздо печальнее. Почти вся нога у нее была сплошной раной. На ней уже поселились мухи и их личинки - страшное дело. Ветеринары осмотрели кошку и пришли к выводу, что восстановить мышечную ткань уже невозможно, - рассказала «КП» - Кубань» руководитель частного приюта в Ейске Светлана Медведкина.

В срочном порядке кошку положили на операционный стол и ампутировали конечность. Спасти животное можно было только так. Иначе она бы погибла через несколько дней. Смертельный процесс в ее организме был запущен. При этом, когда бродяжке сделали рентген, чтобы посмотреть перелом, то не было видно внутренних органов. Это сильно беспокоило врачей и волонтеров, ведь насекомые-паразиты могли съесть и органы животного.

Кошке с поврежденной лапой сделали операцию. Фото: @priutyeisk

- Ягодка быстро пришла в себя, встала, появился аппетит. Сейчас ее состояние стабильное. Она полностью восстановилась, - говорит Светлана Медведкина.

Бездомная жизнь покалечила дымчатую кошку с зелеными глазами, но не обозлила. Она осталась очень ласковой, активной и жизнерадостной.

- Ей нужен дом. У нас она живет, к сожалению, в клетке. Потому что здесь есть собаки, и мы боимся за нее, а следить постоянно за ней нет возможности, - признается руководитель приюта. - Она прекрасно передвигается и не чувствует себя инвалидом. У животных нет комплексов по этому поводу. Кончено, она уже не сможет лазать по деревьям и быстро бегать, но, возможно, ей это и не понадобится.

Сейчас годовалая Ягодка готовится к стерилизации. Она обработана от паразитов и ждет новых хозяев.

- Мало кто решается взять животных-инвалидов. А зря. Это такой же питомец, как и все остальные. Он также будет радовать и любить человека, - считает Светлана.