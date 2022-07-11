«Может остаться слепым». Супруга пострадавшего при падении с парашюта в Геленджике рассказала о его состоянии

За аттракцион Александр заплатил 5 тысяч рублей. Фото: скриншот

Трагедия с Александром случилась 29 июня. Вместе с супругой и детьми отдыхали на берегу Черного моря в Геленджике. Когда матрасный отдых уже приелся, обратили внимание на многочисленных пляжных зазывал, которые предлагали острые ощущения – парасейлинг. Организаторы заверили – это абсолютно безопасно: человек при помощи парашюта парит над морской гладью и катером, который тянет его на буксире.

Лететь Александр решил с сыном. Семья заплатила 5 тысяч за аттракцион и еще сверху накинули тысячу, чтобы супругу Ксению и дочку мужчины взяли в катер.

Сначала все шло, как и обещали организаторы. Полет над морем явно приносил удовольствие и Александру, и сыну. Ксения снимала развлечение на видео. Однако дальше произошло непредвиденное – парашютисты начали резко снижаться, а за кадром раздался резкий женский возглас – трос оборвался!

Ребенку повезло, он не получил травм при падении. Но его отца с пляжа увезли на скорой помощи в больницу Геленджика. По факту случившегося практически сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Следствием было предварительно установлено, что 29 июня 2022 года, примерно в 17 часов, в Геленджике, в ходе оказания услуг по парасейлингу, произошел обрыв буксировочного фала. От удара об воду 38-летний мужчина получил тяжелую травму головного мозга, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи опечатали катер и парашют. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Находящегося в коме Александра положили в реанимацию. Здесь он пробыл с 29 июня по 8 июля, а после, по решению семьи и врачей, мужчину перевели в московский Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко.

- Сейчас Саша уже вышел из комы, он в сознании. Но его состояние очень тяжелое. Есть вероятность потери зрения, у него травма роговицы, он ничего не видит и не слышит. Может кивнуть головой или сжать руку, но не отвечает, - рассказала супруга Ксения, которая рядом с мужем все это время. – Мы бабушке его ничего не говорили, для нее это ударом будет.

Известно, что опасное развлечение на берегу Черного моря организовывали опытные люди. Они уже более 10 лет специализируется на данном виде отдыха. После трагедии судоводитель вышел на связь с семьей и перевел Ксении 25 тысяч рублей с комментарием «это вам на лечение». Во столько он оценил здоровье пострадавшего мужчины, который может остаться инвалидом.

За жизнь Александра сейчас борются врачи нейрореанимации. Во время падения мужчина получил перелом лобно-височных костей и тяжелый ушиб мозга. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое может грозить организаторам экстремального вида отдыха - это лишение свободы сроком на два года либо же принудительные работы на такой же срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возле омского пляжа гидроцикл столкнулся ватрушкой с пассажами, один из них погиб. Водителя водного транспорта разыскивает транспортная полиция.