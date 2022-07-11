Срочнику, похлопавшему памятник по щеке, вынесли приговор на Кубани

За "игры" с воинским мемориалом срочник заплатит штраф. Фото: скриншот

В Краснодарском крае поставлена точка в судебном процессе, за ходом которого следили не только кубанцы, но и жители Дагестана. На скамье подсудимых – молодой уроженец этой республики, проходивший срочную воинскую службу на Кубани.

В январе 2022 года компания солдат осквернила мемориал погибшим в горячих точках, что находится на территории воинской части в Молькино в нескольких километрах от Краснодара. Один из срочников сначала отхлестал по щекам скульптуру, а затем применил на ней же удушающий прием. Силовые упражнения снимали сослуживцы, которые затем и выложили видео в Сеть. Ролик стал вирусным и повлек за собой волну народного негодования. В действиях парней рассмотрели реабилитацию нацизма – это очень серьезное обвинение. Маховик правосудия был запущен: подозреваемого арестовали и поместили под стражу.

- С первых же дней задержания мой подзащитный раскаивался в содеянном. Он полностью признавал свою вину. За его бездумный поступок принесли публичные извинения как представители национальной диаспоры на Кубани, так и глава Дагестана Сергей Меликов, - адвокат Алексей Аванесян, взявшийся за защиту срочника, с самого начала настаивал на том, что поступок был совершен из озорства и без злого умысла.

Под стражей 18-летний солдат провел четыре месяца. Если гособвинителю в суде удалось бы доказать инкриминируемый подсудимому умысел, то молодой человек отправился бы за решетку на пять лет. Однако обвинение в реабилитации нацизма было переквалифицировано на групповой вандализм. К слову, и это преступление тоже может караться лишением свободы сроком до трех лет. Но судья Краснодарского гарнизонного суда пришел к мнению, что штраф в 40 тысяч рублей – справедливое наказание.

- После оглашения приговора осужденный вернется в свою часть, где продолжит срочную службу. А я до сих пор считаю, что поступок моего подзащитного заслуживал лишь гауптвахты и воспитательной с ним беседы, - прокомментировал решение суда Алексей Аванесян.

Впрочем, защита не согласна и с этим решением Фемиды. Адвокат военнослужащего планирует обжаловать приговор в части квалификации.