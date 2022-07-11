Сергей Светлаков нашелся в Юрмале

Сергей Светлаков с супругой Антониной Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Сергея Светлакова с нетерпением ждали встречи с юмористом в апреле. Однако концерт юмористического шоу «ПрожекторПерисХилтон», который должны были вести Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков, отменили несмотря на раскупленные билеты и грядущий аншлаг, сообщает kp.ru.

Фанаты Светлакова задались вопросом – куда делся их любимец? Соцсети молчали, не было новостей и в средствах массовой информации, хотя именно журналисты первыми сообщили о том, что тот же Ургант покинул Россию. И вот внезапно участник команды «Уральские пельмени» вышел на связь.

- Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира! – цитирует kp.ru.

Сообщение юмориста только добавило интриги в ситуацию. У Светлакова в собственности два дома. Один в Подмосковье и еще один в Латвии, который кавээнщик приобрел в 2011 году. От какого именно имения он избавился – Сергей Юрьевич не уточнил. Также непонятно, где будет жить шоумен после завершения сделки.