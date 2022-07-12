«Пора остановить культ наживы и пропаганду извращений»: жители Анапы потребовали отменить концерт Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Золотой голос" России Филипп Киркоров потерял расположение православной части жителей Анапы. Выходку с крестом на сцене, справедливости ради, многие и не видели, но осудили.

Напомним, поводом стал один из концертных номеров короля поп-сцены по случаю 55-летия под хит "Мария Магдалина". Публика обвинила пляшущего на кресте певца в оскорблении чувств верующих. Артист через двое суток после волны возмущения извинился и объяснился. Но судя по тексту обращения жителей Анапы, его не простили.

- Мы категорично заявляем, что пора положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России - и патриотических и традиционных ценностей, - подписали резолюцию на собрании представители казачества, Центра славянской культуры, греческого общества "Горгиппия", Центра армянской национальной культуры, Объединенного собрания родителей юга России и также прихожане анапских храмов.

Они потребовали с властей курорта отменить концерт Киркорова, который планируется 25 июля и 10 августа. Впрочем, никакого официального решения по этому поводу нет.

Более того, на всех платформах по-прежнему идет активная продажа билетов. Часть из них уже выкуплена. Это почти весь партер и ложа на третьем этаже Летней эстрады курорта. Стоимость билета начинается от двух тысяч рублей, а популярностью пользуется как раз центр зала за 5500 рублей. Так что изгонять Филиппа Киркорова с анапской сцены готовы далеко не все.