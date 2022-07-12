Одиноким предоставляется интернет

Знакомиться сложно везде Фото: Валентин ДРУЖИНИН

1-й день. Боты решают, кто твои люди

Свой эксперимент я начала с бота в соцсети. Все потому, что он удобный и здесь действительно можно найти интересных людей. Я не раз пользовалась им и решила попробовать снова, чтобы сравнить. Он выдает людей по схожим интересам лучше, чем сайты знакомств. И у кандидатов есть возможность написать одно сообщение.

В конце дня я уже общалась с тремя людьми из Краснодара.

Кстати, будьте готовыми, что придется писать первым личное сообщение. Новые собеседники оказались не слишком словоохотливы. В основном темами разговора были творчество, учеба или работа. Один парень показался мне особенно интересным. В первый день знакомства с ним мы не могли наговориться — обменивались песнями, мемами. Годный способ. Надолго ли?

2-й день. Неприятная «Мята»

Впервые мне пришлось скачать приложение для знакомств. Но я пожалела об этом. Выбрала это вид знакомств, не скрою по рекомендации в Play Маркете — 4,2 звезды. Эта оценка основывается на многих отзывах с пятью звездами и, если честно, не особо верится, что люди там нашли, как они выражаются «свою судьбу в несколько кликов».

Корреспондент "КП" искала друга

Цветовая гамма (лично для меня) «режет глаз». Интерфейс неудобный. Если вы в анкете упомянули, что ищете людей от 18 до 22 лет, это почти не учитывается. В личные сообщения может написать любой. Все смотрят на внешность, и это печально. Я же ищу друга, а не любовь на всю жизнь. Поиск людей вручную работает, можно ввести нужный пол, город. Но редко можно найти хорошего собеседника. Мне удалось познакомиться с девочкой, увлекающейся музыкой, литературой и рисованием. Мы сразу сошлись на мнении, что здесь не совсем комфортно общаться и перешли в соцсеть. Спустя несколько дней мы встретились и выпили кофе в «Сгущенке», можно сказать, цель эксперимента достигнута.

3-й день. Неловкий разговор

В этот раз мне предстояло самое сложное — подойти и познакомиться в реальной жизни. Сначала я хотела сделать это в кофейне, но не решилась и упустила свой шанс. Трамвай был забит людьми, я могла бы подсесть к кому-то и начать разговор о погоде. Но тоже не смогла. В жарком транспорте никому нет дела до диалогов.

Домой шла в расстроенных чувствах. Как вдруг поравнялась с девушкой и, набравшись смелости, заговорила с ней первой.

- Прости, мы можем познакомиться?

На удивление она согласилась, и мы обсудили школы, в которых учились, университеты (она закончила медицинский), погоду. Решили списаться в социальной сети, но там разговор не задался, хотя я приметила пару групп, на которых мы обе подписаны. Плюсов из этого мало, все же было неловко.

4-й день. Клуб настольных игр

Мне очень хотелось попасть на собрание тех, кто вечера проводит за настольными играми. Они легко принимают новых участников своего клуба. В сети есть группы «Настольно-игрового сообщества Краснодара №1» за ними обязательно следит администратор. Он оказался дружелюбным и открытым человеком в чате. Объяснил мне, что бояться нечего (все поначалу стеснялись) и перечислил игры, благодаря которым они хорошо проводят время. Их всех связывает желание разобраться в правилах, стратегии «настолок» и отдохнуть. Но тут есть существенный минус – играть ребята садятся очень поздно. Я не придумала, как потом добраться домой, а главное – с утра подняться на работу.

5-й день. Патриотический разговор в музее

Публичные места – удачное место для знакомств. Пока экскурсовод эмоционально рассказывала о Великой Отечественной войне, я решила начать разговор с парой ребят моего возраста. Они стояли около стенда и разглядывали фотографии бойцов. Я начала с подходящего вопроса: «Тоже решили вспомнить подвиги наших героев?». Парень мило улыбнулся и кивнул, а дальше показал на фотографию и произнес одно слово: «Прадедушка». А дальше продолжила девушка, поведав, как их прадед сражался на Кубани. Мои новые знакомые — брат и сестра. Когда экскурсия закончилась, мы еще немного погуляли, а затем обменялись аккаунтами в сетях. Обязательно попробую продолжить общаться.

6-й день. «Мамба»

Еще одно приложение с удобным интерфейсом. Напоминает «Мяту». Можно настроить параметры поиска. Фильтрация отсеивает нежелательных людей, но не всегда. Кажется, что неадекватные личности есть во многих похожих приложениях. Было пару интересных диалогов. Но все же найти хорошего, а главное, подходящего тебе собеседника по-прежнему очень непросто.