Новый хищник. Азиатского прыгающего богомола заметили на юге России

В Краснодарском крае нашли новый вид богомолов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани нашли новых хищных насекомых. Азиатского прыгающего богомола заметили на юге России. Раньше он обитал в 19 странах. Его родной ареал очень обширный, но он никогда не включал в себя нашу страну.

- Логичнее всего было, если бы богомол появился на Дальнем Востоке. Эта местность максимально близка к местам его обитания. Но новый вид хищников нашли в Краснодарском крае и Крыму, - сообщили в «Диком Юге».

Богомол Statilia maculata мог появиться во время строительства Олимпиады-2014 в Сочи. Но только сейчас его обнаружили. К Играм-2014 года завозилось множество различных растений, скорее всего, с ними на курорт и попал новый вид богомола. Бывшим жителям влажных теплых районов Азии южный климат пришелся по душе. Потомство выжило и начало размножаться. Детеныши стали постепенно расселяться по побережью в северном направлении.

Внешне от богомолов, которые обитают в России, этот вид отличается только немного окрасом. На передних хватательных лапах с внутренней стороны у него имеются черные и желтые пятна. В целом же – абсолютная идентичность.

- Для России занос термофильной группы является достаточно экзотическим фактом. Вторжение даже одного чужеродного вида может повлечь вытеснение нативных видов богомолов, а также к иными слабо предсказуемым последствиям, - рассказал сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Евгений Щербаков.

Вообще, в своих экосистемах богомолы являются беспозвоночными хищниками высшего порядка. На Кубани их водится несколько видов. Чаще всего можно встретить обыкновенного или европейского насекомого. Он крупнее завезенного вида и, вероятнее всего, не может быть вытеснен.

Богомола Statilia maculata также обнаружили и за границей. Он появился на восточном побережье США. В Калифорнии его даже рекомендуют уничтожать, так как боятся, что насекомое вытеснит местный вид.

Чем закончится появление нового жителя в России, на данный момент очень сложно сказать. Скорее всего, угрозы какому-то конкретному виду нет. Ученые усиленно занимаются изучением этого вопроса.