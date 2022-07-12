Руку протягивают каждому. Как помогают беженцам и переселенцам из Донбасса в Краснодаре

В Краснодаре продолжают работать пункты гуманитарной помощи для беженцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодар является одним из самых многочисленных по прибытию беженцев городов. Оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, жители Донецка и Луганска вынужденно покинули свои дома. Чтобы спасти свои семьи от обстрелов, они перебрались в безопасные места. Многие приехали в Краснодар. Кто-то остановился у своей родни или друзей, кого-то приютили неравнодушные горожане.

Те, кто не смог помочь ночлегом, активно участвуют в сборе вещей первой необходимости. Ведь беженцы брали с собой только самое важное – документы и немного одежды.

В Краснодаре даже открылись пункты приема гуманитарной помощи. Именно здесь собирают, сортируют и далее доставляют беженцам.

Корреспондент «КП» - Кубань» побывал в одном из благотворительных фондов, который занимается сбором помощи.

- Я работаю в благотворительном фонде всего несколько месяцев, и непрерывно наблюдаю за событиями, которые происходят в Донецке и Луганске, и мне банально жалко людей, - рассказывает работница одного из краснодарских благотворительных фондов Наталья Волкова. - Очень хочется своей помощью показать неравнодушие людей в сложившейся ситуации. Хочется верить - будь я на их месте, они сделали бы то же самое для меня. Я также хочу, чтобы как можно больше людей вошли в их ситуацию, и поняли, что каждый человек нуждается помощи.

Больше всего фонды нуждаются в поддержке неравнодушных людей, которые ежедневно приносят одежду, обувь, продукты. Некоторые помогают финансово – даже небольшое пожертвование вносит в большой вклад в общее дело. Если каждый человек хоть немного проявит свое неравнодушие, то можно помочь большому количеству людей.

ВАЖНО!

Адреса пунктов приема гуманитарной помощи:

- главный корпус Кубанского государственного университета, ул. Ставропольская, 149, кабинет 151, тел. 8 (918) 125-80-35;

- Центр молодёжных инициатив (региональный штаб акции «МыВместе»), ул. Ленина, 35/1, тел. 8 (861) 293-00-20;

- волонтерский центр Краснодарского местного отделения ВПП «Единая Россия», ул. Ленина, 36, тел. 8 (918) 431-02-78, 8 (918) 431-04-37;

- региональный штаб отделения Народного фронта, ул. Октябрьская, 78, тел. 8 (861) 262-28-56;

- филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ул. Садовая, 17, тел. 8 (918) 150-63-07;

- союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов», ул. Красная, 143, тел. 8 (861) 255-05-15;

- Кубанский государственный технологический университет, дворец спорта «Политехник», ул. Московская, 2, ауд. Ф-204, тел. 8 (989) 282-07-07;

- благотворительный фонд «Кубанская семья», ул. Офицерская, 48, тел. 8 (800) 700-20-94;

- благотворительный фонд «Основа», ул. Коммунаров, 239, тел. 8 (938) 474-20-15;

- Краснодарская городская общественная организация «Союз многодетных семей «Кубанская семья», ул. Крупской, 103, тел. 8 (861) 244-91-94;

- краевой комитет КПРФ: ул. Кожевенная, 75, тел. 8 (800) 200-38-40 (звонок бесплатный).

БУДЬ В КУРСЕ!

По этим адресам беженцы могут получить вещи первой необходимости: средства личной гигиены (шампунь, гель для душа, зубную щетку, пасту, мыло), различные крупы (рис, гречку, манку), а также мясные и рыбные консервы.

Для получения помощи нужны: паспорт ДНР, ЛНР либо Украины и заполнение нескольких документов, которые подтверждают вашу личность.

Каждый фонд ставит перед собой цель помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Однако есть ограничение, в связи с которым вы можете обратиться в конкретный фонд однократно. Это ограничение существует для того, чтобы всем хватило продовольственных товаров, и никто не остался без поддержки.