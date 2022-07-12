Новый «Макдоналдс» открылся в Краснодаре: что известно о запуске «Вкусно – и точка»

Люди часами ждали открытия любимой сети Фото: Евгения ХАЛИКОВА

На часах – 10 утра. Но на улице Красной необычно много людей. Еще неделю назад здание бывшего «Макдоналдса» на улице Северной пустовало.

Сотрудники удаляли знаки американской сети фастфуда и драили столы. Этим они занимались все четыре месяца, что не работали заведения.

Люди часами ждали открытия любимой сети Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Устали безумно, – признавался персонал. Причем часть сотрудников ушли после двух месяцев простоя. Боялись, что заведения уже не распахнут двери. Но прогадали. Зато наварились на форме.

- Поло и кепку взял за сто рублей, – хвастался парень в кипе старого «Макдоналдса». Он пришел на открытие в 7:30, то есть за два часа до запуска. Так соскучился по любимым бургерам и картошке фри.

Новое меню ничем не отличается от предыдущего Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Еще тысячу спустил на брюки и бейджик. Не знаю, кто ставил цены, других не нашел, – добавил парень и рванул за любимым фастфудом.

Сразу за парнем рванула толпа. Всего – около 30 человек. Столько пустили охрана. За окном осталась еще вторая группа. Она подошла за час до открытия заведения. И не успела попасть в первые ряды.

Популярная сеть вернулась в Краснодар Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Мы безумно ждали открытия, – признался Артем Пугачев, управляющим заведением. – Пока запускаем 4 ресторана. Главное – мы сохранили поставщиков. Это значит, что вы насладитесь любимыми бургерами под новыми названиями.

По словам персонала, новое меню ничем не отличается от прежнего. Не хватает всего пары позиций. Но даже это временно.

Персонал уже соскучился по посетителям Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Я даже не думала об увольнении, – призналась Елена, кассир. – Сразу знала, что дождусь открытия и вернусь на любимую работу.

Уже скоро заведение восстановит все бургеры и мороженое. И даже обещает сюрпризы. Прямо сейчас шеф-повара занимаются разработкой новых блюд. Так уже появилась картошка по-крестьянски.

Такого ажиотажа заведение не видело с начала года Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Мой внук обожает эту еду, – говорит Наталья Олеговна. Она пришла в ресторан вместе с внуком. – Он сказал, что хочет бургер – и точка. Выбора не было, собрались и побежали. И даже первые в очереди были. И не пожалели – безумно вкусно.

Самым популярным блюдом у людей стал Гранд. Это аналог биг-мака. Внутри – две говяжьи котлеты и фирменный соус. Его разработали уже новые повара.

- Безумно вкусно. Я так скучал по биг-маку. Это же вкус детства, никакой разницы, – говорит Максим, выбегая из заведения. – Из-за него даже на работу опоздал. Но ничего.

Без ума от бургеров даже продавцы. Они заявляют, что найти разницу во вкусе практически нереально. Хотя сделать это можно. На «Авито» еще остаются продукты из «Макдоналдса».

Бургеры и картошку сбывают даже сейчас – спустя четыре месяца после закрытия ресторанов. Обещают, что все съедобное. Только прайс просят заоблачный, в три раза дороже оригинала.