С максимальной выгодой. Риелтор рассказал, в каком районе Краснодара лучше купить квартиру

Риелтор рассказал, как не ошибиться с районом проживания. Фото: Андрй ТИМЧЕНКО.

Краснодар - один из самых быстрорастущих городов России. Большинство людей переезжают сюда на постоянную основу. И, конечно, встает вопрос о покупке недвижимости. Здесь нередко люди сталкиваются с трудностями. «КП» - Кубань» поговорила экспертом по недвижимости из Краснодара Олегом Ремезовым и узнала, как не ошибиться с районом проживания и что лучше купить - квартиру в новостройке или вторичку?

- У людей бывают разные профессии, опыт, целеустремленность и мотивация, разные потребности. Скажем так, для тех, кто хочет работать, – в Краснодаре есть море возможностей. Но, к сожалению, не каждый готов к переменам и активным действиям, - говорит Олег Ремезов. - Если же все-таки решаются на серьезный шаг, то сталкиваются со сложностями во время поиска жилья в Краснодаре. Как правило, найти честную и актуальную информацию не всегда бывает легко.

Поэтому, советует специалист, при покупке жилья нужно быть предельно осторожным, бдительным и иметь холодный рассудок.

- Краснодар – это очень рассредоточенный город с узкими дорогами. Кроме того, городская инфраструктура, в том числе транспортная, не успевает за темпами развития города и прироста населения, - говорит эксперт по недвижимости из Краснодара Олег Ремезов. - Поэтому при выборе района важно спланировать свои будущие перемещения. Вообще, тут есть два принципа: искать жилье рядом с работой или искать работу рядом с жильем. Если определиться, то это поможет сэкономить несколько часов жизни, которые вы будете тратить на пробки.

Еще один важный момент - потребности в социальной инфраструктуре. В городе немало районов, где есть нехватка мест в школах и детских садах. Для семей этот вопрос первостепенный. А для молодых людей, которые только начинают карьеру, это уже вторично.

- Несколько лет назад в Краснодаре был своеобразный хаотичный «строительный бум». Застройка шла абсолютно бесконтрольно, зачастую незаконно, было множество нарушений. Именно поэтому сейчас страдают жители Музыкального микрорайона и поселка Российского, - продолжает эксперт. - Чем они плохи? Там нет дорог, нет ливневок, нет благоустройства, нет нормальных коммуникаций. Нет ни одной школы и детского сада. В дождь – там, как правило, подтапливает улицы. В жару или холод – нередко случаются перебои с электричеством.

Остальные районы, по словам Олега Ремезова, более благополучны. Но везде есть нюансы, на которые стоит обращать внимание. Например, некоторые люди хотят жить в историческом центре. Но, приобретая здесь жилье, понимают, что нет новизны и панорамных видов из многоэтажек, о которых грезили.

В списке перспективных районов называют Гидрострой, а также жилье в районе Западного обхода. Рекомендуют к покупке и жилье на Фестивальном или Юбилейном микрорайонах.

КСТАТИ

Новостройка или вторичка?

Еще 2-3 года назад новостройки в Краснодаре были существенно дешевле, чем вторичка. Поэтому покупать новостройку было выгодно и интересно. Но на сегодняшний день все не так однозначно: цены сравнялись. Поэтому сейчас все скорее зависит от формы расчета.

- Если покупка предполагается с использованием ипотеки – то, в большинстве случаев, действительно будет выгоднее новостройка. Ипотечные ставки по вторичке сейчас в рамках 10-11% годовых. А ипотеку на новостройку можно взять под 5-7%, - объясняет Олег Ремезов. - Кроме того, существуют программы субсидирования ставки застройщиком – вплоть до 0,1% на весь срок кредитования.

Если же покупка предполагается за счет собственных средств, то в этом случае имеет смысл поискать интересные варианты на вторичном рынке.

- Всегда есть какие-то срочные продажи, бартерные и инвесторские объекты. Выгода в сравнении с ценами застройщиков порой может достигать 1 миллиона рублей и далее больше. По ряду причин самые «вкусные» варианты предлагаются именно за наличку, - добавляет эксперт.

ВАЖНО!

Когда лучше приобретать жилье?

В отличие от всех остальных городов, в Краснодаре фактически нет сезонности. Рынок жилья активен круглый год, волнообразных колебаний цен здесь не бывает.

- Наиболее комфортное время для переезда, на мой взгляд, сентябрь. Еще достаточно тепло, чтобы насладиться летом, погулять по городу, отдохнуть на море. И уже нет изнуряющей жары, - говорит Олег Ремезов. - Кстати, само восприятие вами краснодарского климата имеет очень большое значение. Не все хорошо переносят летнюю жару, не всех радует серая, унылая зима без снега. Поэтому, если есть сомнения – рекомендую сначала сделать тест-драйв: посетить Краснодар в разные сезоны и понять, насколько вам подходит этот климат.