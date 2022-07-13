Его открытки коллекционировал весь Союз, а экслибрисы ездили в Канаду и Японию. Художник Владимир Пташинский отмечает столетие

Дом Короленко в Джанхоте из серии Владимира Пташинского "Литературные места России". Фото: музей имени Коваленко.

Владимир Пташинский (1922 - 1982), чье 100-летие отмечает в этом году Краснодар, создал одну из самых популярных советских серий открыток «Литературные места России». Он был директором одной из первых художественных школ Краснодарского края и выбил дом для Союза художников.

Медсестры спасли от расстрела фашистами

– Папины родители, бабушка-учительница и отец-агроном, жили в Армавире. Когда ему было двенадцать лет, семья переехала в Краснодар, а в 1939 году папа поступил в художественное училище, – вспоминает дочь художника Татьяна Пташинская. – Хотя сам он признавался, что даже не задумывался об искусстве: его подтолкнул школьный учитель рисования Павел Мова, один из первых кубанских художников, а в правильном выборе убедил педагог училища Евгений Голяховский.

Когда началась Великая Отечественная, 18-летний Владимир Пташинский ушел на фронт и почти сразу был ранен в ногу. Он чудом спасся из эвакогоспиталя в селе Шабановском под Краснодаром: медсестры посадили его в последнюю подводу, оставшихся в госпитале бойцов фашисты расстреляли. Уже после войны, которую он закончил в Вене, Пташинский на свои деньги установил в Шабановке мемориальную доску.

Таким Пташинский увидел аллеи пушкинского Болдино. Фото: музей имени Коваленко.

На школу и дом художников не взял ни копейки

– Пташинский пришел в нашу школу педагогом в 1949-м, сразу после училища, а в 1954 году стал директором. Он выбил для одной из первых в крае художественных школ здание: особняк присяжного поверенного Рубинского на улице Мира, 27, – говорит директор художественной школы имени Пташинского Владимир Мухин. – Хлопотал о расселении из усадьбы коммунальной квартиры. В 1961 году своими руками, с коллегами и родителями, сделал ремонт.

У Пташинского когда-то учились многие известные краснодарские художники: Сергей Дудко, Виталий Коробейников, Николай Садовой, Ольга Ковтун, Валерий и Лариса Блохины, Геннадий Приведенцев, Игорь Михайленко и Валерий Цукахин. Владимира Александровича дважды выбирали председателем правления Краснодарского отделения Союза художников РСФСР: для него он тоже выбил здание бывшей лютеранской церкви.

– Дом кубанских художников Пташинский привел в порядок без единой государственной копеечки, – добавляет скульптор, ученица Пташинского и автор мемориальной доски ему Ольга Яковлева. – Владимир Александрович еще в 1970-1980-х годах пробивал идею закладки в Краснодаре Вечного огня у Всесвятского кладбища и установки бюста приезжавшему к нам великому художнику Илье Репину. Их воплотили уже после его смерти.

Собрал 2500 экслибрисов

Владимир Пташинский занимался книжной графикой: иллюстрировал книги кубанских писателей, одним из первых в Краснодаре стал заниматься цветной линогравюрой. Всесоюзную славу ему принесла созданная в поездках серия открыток с видами усадеб великих русских писателей: от Пушкина и Толстого до Чехова и Короленко. Наборы его открыток из серии «Литературные места России» в 1980-х были, наверное, в каждой семье.

Владимир Пташинский. Фото: музей имени Коваленко.

Владимир Александрович был одним из первых в СССР мастеров экслибриса – знака-логотипа владельца книги, которым тот помечал ее. Его экслибрисы представляли Советский Союз на Всемирных выставках «Экспо-67» в Монреале и «Экспо-70» в Осаке. Пташинский не только сам нарезал 46 книжных знаков, но и собрал и подарил музею имени Коваленко коллекцию из 2,5 тысячи экслибрисов художников СССР.

Цветная линогравюра из серии "Литературные места России". Фото: музей имени Коваленко.

БУДЬ В КУРСЕ

До 31 июля линогравюры, литографии и экслибрисы мастера можно увидеть на выставке «Владимир Пташинский. Художник. Педагог. Коллекционер» к его 100-летию в Краснодарском художественном музее имени Федора Коваленко (ул. Красная, 15). Стоимость билета 30 - 150 рублей.