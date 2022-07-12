«Это просто счастье». Два брата из ЛНР поступили в кубанский вуз на бюджет без экзаменов

Учиться братья буду в одном из престижных вузов юга страны - в сельхозуниверситете Кубани. Фото: КубГАУ

Братья 18-летний Илья и 17-летний Анатолий Веселовы (имена изменены по их просьбе) из Луганской области в школе учились вместе в одном классе, и в вуз планировали идти в один, на один факультет – юридический. Главное, чтобы поближе к дому – так и родителям спокойнее. И получилось! Ребята стали студентами Кубанского аграрного вуза. И поступили по программе правительства РФ.

- Мы и так хотели, чтобы сыновья поступили в российский вуз, а после начала спецоперации наше желание укрепилось еще больше, - говорит мама парней Елена. - Когда в мае сыновья окончили школу, мы начали обзванивать учебные заведения Ростовской области, Белгородской. Но связи у нас практически не было, интернет был очень плохой. Пришлось подключать к помощи родственников в России. Тогда мы еще совершенно не знали о том, что для ребят из освобожденных территорий Украины есть специальные квоты правительства РФ на поступление в российские вузы. Поэтому просто искали хоть какую информацию, как устроить сыновей учиться. И когда у нас наладили все же мобильную связь, я дозвонилась в Краснодар, в аграрный вуз. Там мне и рассказали, что для ребят из освобожденных территорий есть квота.

В Кубанском государственном аграрном университете семью Веселовых проконсультировали, сказали, какие документы необходимо предоставить. Им нужно было заполнить специальную анкету, предоставить паспортные данные будущих студентов и аттестаты. По квоте правительства РФ ребята из освобожденных территорий Украины поступают в российские вузы без экзаменов и сразу на бюджет.

- В сельскохозяйственном университете с нами так хорошо обходились. Мы были на связи чуть ли не 24 часа в сутки. Мне говорили, чтобы я могла звонить по любым вопросам в любое удобное нам время, - рассказывает Елена Веселова. – А как обрадовались сыновья, что могут поступить на юридический вместе. Мы ведь переживали еще, что сразу двоих на один факультет, может, и не получится устроить.

В этом году для ребят из освобожденных территорий Украины в российских вузах выделили дополнительные места. В КубГАУ, куда уже поступили братья-погодки Илья и Анатолий Веселовы, количество квот увеличили до 200.

- К нам в вуз уже подали документы несколько ребят из ДНР и ЛНР и других освобожденных территорий Украины, - пояснили в сельскохозяйственном вузе Кубани. Он считается одним из лучших на юге России. - И продолжаем принимать ребят. До 1 сентября это можно сделать.

А Родион Артемников из ДНР этим летом по квоте правительства РФ перевелся на третий курс факультета журналистики Кубанского госуниверситета.

Родион Артемников, студент 3 курса факультета журналистики КубГУ. Фото: Юрий ЕРОФЕЕВ

- Мой перевод прошел гладко, без каких-либо помех, - рассказывает Родион. – Мне очень нравится в России, в самом Краснодаре. В этом городе дружелюбная обстановка, тут очень уютно.