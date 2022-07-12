10 причин поехать на Азовское море летом 2022 года

Рассказываем про 10 причин выбрать для отпуска на море Азовское побережье. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Азовское побережье - самое тихое место для отпуска в Краснодарском крае. Туристы приезжают сюда ради теплого моря, песчаного пляжа и мягкого климата. Ежегодно курорт посещают больше сотни тысяч человек. Но все же меньше, чем число отдыхающих на Черном море. Это делает отдых более спокойным и уютным. Но есть еще плюсы, о которых стоит рассказать.

Для любителей спокойного отдыха

Азовское море предпочитают большинство семей с детьми. Здесь нет громкой музыки в кафе, да и заведений, работающих с ночи до утра, не так много. Словом, идеальное место, чтобы успокоить нервы и снять стресс.

Безопасная глубина

Азовское море считается самым мелким. Его глубина не превышает 12 метров, а у берега и вовсе составляет не более полутора. Это, кстати, дает возможность воде быстрее прогреваться. Так что купаться смело можно уже в мае.

Песчаные пляжи

Песок намного безопаснее и приятнее, чем камни. Он считается лучшим помощником в косметическом деле - помогает коже стоп обновиться. А еще "песочные ванны" лечат от хронических воспалений. К тому же по горячему песку полезно ходить для улучшения циркуляции крови. А дети всегда найдут себе занятие - смогут слепить фигурки из песка, либо же попробовать себя в роли «землекопа».

Бюджетный ночлег

Туристам потребуется минимум денежных затрат для хорошего отдыха на Азовском побережье. Комфортные отели позволяют отдохнуть людям с разными финансовыми возможностями. Стоимость номера начинается от 1000 рублей. И это расценки в сезон!

Мало пробок

В сторону Азовского моря едет небольшое количество машин, что позволяет быстрее добраться до назначенного места. Если же личного автомобиля нет, то до курорта можно добраться на автобусах, которые регулярно курсируют, или поездом.

Чистое море

Кристально чистая вода в Азовском море - это еще один плюс. Отсутствие водорослей на курорте объясняется тем, что для цветения «зеленой жижи» просто нет условий. Также море менее соленое и вода в нем часто перемешивается, что мешает образованию «зеленой массы».

Рай для рыбаков

Море славится не только красивым пляжем, но и количеством рыбы. Любителям посидеть с удочкой здесь точно понравится. Эксперты уверяют - хороший улов уносят даже новички.

- В водах попадаются такие виды рыб, как пелингас, судак и осетр, - рассказывает рыбак Александр.

Нет навязывания услуг

Пляжные торговцы не особо любят побережье Азовского моря из-за небольшого количества отдыхающих. В свою очередь, туристы могут отдохнуть от назойливых продавцов и чувствовать себя комфортно.

Золотистый загар

Солнечные лучи на море более щадящие, чем ультрафиолет в солярии. И, по словам отдыхающих, уезжают домой они всегда с золотистым оттенком кожи. Но важно все же использовать солнцезащитный крем и не спать на пляже в полуденное время.

Снятие стресса

Шум моря, песок и запах морского воздуха считаются лучшими помощниками для снятия стресса. Азовское побережье наполняет отдыхающих теплыми лучами и полезным витамином D, что положительно влияет на самочувствие человека.