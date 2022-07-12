Лучшие панорамные рестораны Краснодара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывают вечера, когда ты эстет и гурман. В такие моменты хочется насладиться ужином или даже чашечкой кофе в заведении с потрясающими видами на город. Стоит сказать, в кубанской столице таких мест много. Панорамные рестораны Краснодара - это возможность не только оценить кухню, но и получить удовольствие от пейзажей за окном.

КОНКРЕТНО

Панорамные рестораны в Краснодаре

«NEBO»

Это не только ресторан с красивым панорамным видом, это и летняя терраса с открытым бассейном и шатрами. Ежедневно играет живая музыка, можно заказать кальян. А в меню блюда европейской и паназиатской кухни, ассортимент пенного прямиком из Чехии, прохладительные напитки и вкусный кофе. Можно провести романтичное свидание вдвоем или отпраздновать другое мероприятие, арендовав банкетный зал. Ресторан находится на крыше отеля Avax напротив МЦ «Красная Площадь».

Средний чек: 2000 рублей.

Адрес: ул. Покрышкина, 25/1

«PRO ВИНО»

Новый ресторан в центре Краснодара с террасой и панорамным видом на Кубанскую Набережную. Меню идеально подойдет всем: есть изысканные иностранные блюда, например, гребешки с клубникой и пицца с анчоусом и страчателлой, а есть родной кубанский борщ. Фишкой заведения является большая винная карта, которая состоит из российских вин. Каждый сотрудник является сомелье и поможет выбрать напиток для идеального времяпрепровождения.

Средний чек: 1500 рублей.

Адрес: Кубанская набережная, 37/3

«Барин»

Ресторан «Барин» в центре города удивит гостей романтичным интерьером, оригинальной подачей блюд и видом на город, ведь из панорамных окон видна Красная и вся Театральная площадь. В меню много «морских» блюд: от дальневосточных гребешков до черноморских рапанов. А также большой выбор десертов, алкоголя, можно заказать коктейль.

Средний чек: 3500 рублей.

Адрес: Красная, 109, 14 этаж; комплекс Crowne Plaza Krasnodar Centre.

«Разговоры»

Заведение находится в центре города, на 14 этаже и славится красивым видом на Краснодар. В меню ресторана в основном блюда национальной кухни, приготовленные на современный лад. Особым спросом пользуются пельмени и вареники с разными начинками, а также русский салат. Есть веранда и 2 зала, вместимостью 40 и 150 персон соответственно, которые можно взять «под ключ». Для тех, кто на своем автомобиле, есть бесплатная парковка.

Средний чек: 1300 рублей.

Адрес: Коммунаров, 76, 14 этаж.

Вот такой вид открывается из расторана "Разговоры". Фото: Ольга СУХОВА

«Макароны»

По названию понятно, что фишкой заведения является паста, тесто для которой повара готовят самостоятельно из муки твердых сортов. В меню также разнообразный выбор пицц, которые выпекаются в итальянской печи на дровах. Для тех, кто особенно заботится о фигуре, шеф-повар вместе с диетологом составили меню из высокобелковых блюд без лишних калорий. Ежедневно с 12:00 до 15:00 скидка на все меню 20%, а именинникам 15% на меню и 10% на бар в день рождения и 5 дней после него.

Средний чек: 1200 рублей.

Июль насыщен на мероприятия в ресторане. Так, 10 и 31 июля детские мастер-классы с готовкой блюд и аниматорами, 16 июля вечеринка в стиле 90-х с диджеем и ведущим, 28 числа гастросет от шеф-повара, 29 июля будет живая игра на саксофоне, 30 числа вечеринка в розовых тонах.

Адрес: ул. Соколова, 82.

«THE ONE»

Это ресторан средиземноморской кухни, особенностью которого является его расположение. Ресторан находится на 13 этаже отеля «RIMAR HOTEL», откуда открываются захватывающие дух виды на горы, реку и парк. С 7:00 до 11:00 часов в ресторане «Шведский стол», с 12:00 до 15:00 бизнес-обеды, а вечером обслуживание по меню «А la carte». Можно арендовать зал на 80 человек для проведения различных мероприятий.

Средний чек: 2000 рублей.

Адрес: ул. Кубанская Набережная, 44/46, отель «RIMAR HOTEL».

«Stephania Garden»

В ресторане есть верхняя терраса с красивым панорамным видом, и нижняя, которая подойдет для встреч с друзьями или деловыми партнерами. В меню блюда изысканной европейской кухни, а также большой выбор вина, который хранится в погребе и составляет арт-объект. В интерьере ресторана французские мотивы: небольшие плетеные кресла и столики, много зелени и светильников. Есть небольшой фонтан и аквариум с морскими обитателями. В заведении играет живая музыка с четверга по субботу с 20:00 до 23:00. Для детей есть детская комната и аниматоры, а для тех, кто на машине - бесплатная и охраняемая парковка.

Средний чек: 1500 рублей.

Адрес: Кубанская Набережная, 186/1.