Пожарить шашлыки в Краснодаре можно в специальных местах с беседками и мангалами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом все больше жителей многоэтажек задаются вопросом - где пожарить шашлык в Краснодаре? Ведь во дворах многоквартирников этого делать нельзя. Можно нарваться на штраф. Его размер, кстати, зависит от многих факторов: где разведен костер, введен ли в регионе особый противопожарный режим, какой ущерб причинен разведением костра.

Но в любом случае, если человек нарушает правила безопасности, то ему грозит штраф от 1500 до 5 тысяч рублей.

Поэтому лучше выбирать места, специально предназначенные для посиделок у мангала. В Краснодаре и пригороде таких достаточно.

Собрали адреса, где пожарить шашлыки в Краснодаре.

«Беседки на затоне»

Расположена у реки Кубань на Затоне (где Мост поцелуев) на улице Береговой, 146/25. Комплекс привлекает тем, что подходит для маленьких и больших компаний, имеется освещение, розетки, а также охранный пункт с видеонаблюдением.

База отдыха идеально подойдет для проведения различных мероприятий. Если же гости захотят профессиональной прожарки шашлыка, то за отдельную плату повар предоставит услугу.

Цена беседок: от 5000 до 20 000 рублей ( беседки до 50 человек)

«Барбекю-парк»

Находится в Рождественском парке, в ЮМР. Всего насчитывается 10 беседок, в каждую помещается до 20 гостей. Комплекс расположен среди деревьев, что создает уютную атмосферу. Также рядом находятся различные кафе, если посетителям чего-то не будет хватать для полноценного отдыха.

Стоимость беседки начинается от 3500 рублей.

База отдыха «Атмосфера»

Место находится на улице Кубанской, 32/7, напротив парка «Солнечный остров». На территории базы отдыха имеется детский уголок, сапы и мангальные зоны. Беседки же оснащены холодильником, умывальником, разделочным столом, розетками и фотозоной. Также гостям бесплатно предоставляются решетки, шампура и дрова. Вечером включаются светодиодные цветные лампы и комплекс наполняется красками.

Стоимость беседок: до 15 человек в будние дни - 4900 рублей, выходные - 7000 рублей. До 20 человек в будние дни - 6300 рублей, выходные - 9000 рублей. До 35 человек в будние дни - 8400 рублей; выходные - 12000 рублей. До 50 человек в будние дни - 12600 рублей, выходные - 20000 рублей.

База отдыха «Сок»

Находится в коттеджном поселке «Бавария» на улице Староминской, 40. Комплекс предлагает три вида беседок, а в мангальной зоне имеется навес, чтобы дождь не был помехой в приготовлении сочного шашлыка. На территории есть все удобства, а рядом с базой отдыха находится супермаркет. Но приходить сюда стоит со своим углем, шампурами и решетками. На территории есть бассейн.

Стоимость беседки: до 10 человек - 6000 рублей; до 15 человек - 9000 рублей; до 25 человек - 13000 рублей.

База отдыха «Лотос»

На берегу озера Старая Кубань на улице Парусная, 14/1. Комплекс предлагает гостям уютное времяпровождение в беседках. Здесь также имеются гамаки и лежаки, дополнительно есть возможность посетить занятия по йоге, порыбачить и попробовать sup-серфинг.

Стоимость беседки: до 10 человек в будние дни - 5000 рублей; выходные (пт.-вс.) - 6000 рублей.

Если нужны дополнительные места, то за каждого человека доплата 100 рублей. Гостям предоставляется холодильник, посуда, шампура, решетки, мягкие пуфы и музыкальный центр.

База отдыха «Ветловье»

База отдыха находится на улице Профессора Рудакова, 7/21. На территории имеется несколько видов беседок: обычные, теплые и праздничные. Для тех, кто не желает готовить мясо самостоятельно, есть профессиональные повара. Также гости могут отдельно посетить бассейн, русскую баню и рыбалку.

Стоимость беседок: до 10 человек в будние дни - 4000 рублей, выходные - 5000 рублей. До 20 человек в будние дни - 6000 рублей, выходные -7000 рублей. До 35 человек в будние дни - 8500 рублей, выходные - 9500 рублей. Стоимость праздничной беседки до 12 человек - 10 000 рублей.

База отдыха «Country house»

Находится под Краснодаром, в поселке Южном. Здесь также гостям предлагают с удобством отдохнуть и приготовить любой вид мяса. Детская площадка, пирс для мероприятий, рыбалка и 9 беседок. При бронировании беседки предоставляется холодильник, электричество и умывальник. Сам комплекс оформлен в деревенском стиле.

Режим работы с 10 до 22, выходной - среда.

Стоимость беседок: до 8 человек - 4000 рублей; до 16 человек - 8000 рублей; застекленная беседка до 16 человек - 10 000 рублей.

Экоферма «Наша дача»

Находится в нескольких километрах от Краснодара, рядом с поселком Молькино. Здесь расположены разные беседки с мангальной зоной. Если гости захотят развлечься, то они могут посетить бассейн, покататься на лошадях и поиграть в лазертаг за отдельную плату.

Правда, в выходные дни здесь настоящий ажиотаж. Поэтому стоит заранее бронировать места. Режим работы с 9:00 до 23:00. Стоимость беседок в будние дни - 3000 рублей; выходные - 5000 рублей.