Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2022 14:40

90 процентов многоэтажек Краснодара не готовы к зиме

Многие управляющие компании выполняют промывку и опрессовку лишь на бумаге, подвергая жителей риску остаться без тепла
Егор КУЗНЕЦОВ
Не все управляющие компании Краснодара провели опрессовку труб, некоторые это сделали только на бумаге

Не все управляющие компании Краснодара провели опрессовку труб, некоторые это сделали только на бумаге

Фото: Мария ЛЕНЦ

90 процентов многоэтажек Краснодара не готовы к зиме. И все по вине управляющих компаний. Многие УК просто выполняют промывку и опрессовку лишь на бумаге, подвергая жителей риску остаться без тепла. Об этом сообщает Краснодартеплоэнерго.

- Из 154 котельных и 579 километров теплосетей к отопительному сезону готовы почти 50 процентов, из 109 центральных тепловых пунктов - более 70 процентов, - сообщили в Краснодартеплоэнерго. - Но готовится к зимнему сезону должны и управляющие компании. Они обязаны проверить, хорошо ли работают общедомовые счетчики, а также промыть сети в домах и опрессовать их. И эти работы, по словам управленцев, выполнены в 1700 домах.

А когда ресурсники пошли с проверками, оказалось, что все работы проведены только на бумаге. По факту коммуникации не промывали и не опрессовывали.

Для простых жильцов - это как гром среди ясного неба. Ведь промывка и опрессовка - это дорогущие работы: это удовольствие обходится горожанам в десятки тысяч рублей. Денежки эти снимают со счета дома. Получается, что к зиме готовятся только на бумаге, а деньги людей утекают непонятно куда?

-Такие «хозяйки в доме» не помогают жителям, а, наоборот, приносят массу проблем, - считают в Краснодартеплоэнерго. - В них нередка такая ситуация, когда по одному стояку в квартирах тепло, а по другим теплоноситель идет еле теплый. Оно и не удивительно, ведь к морозам там готовятся спустя рукава!

На середину лета в списке тех, кому кутаться дома в шубы точно не придется, всего 400 адресов: для Краснодара это капля в море - 8 процентов от общего числа многоэтажек. А еще по 2700 домам управляющие компании и ТСЖ даже не обращались к тепловикам по поводу приемки работ. Ресурсники намекают, что дело не в склерозе: мол, специально тянут время, чтобы осенью под шумок получить акт готовности к зиме, несмотря на огрехи. Только вот в администрации настроены решительно: таким организациям заветный документ, который дает право на пуск тепла, подписывать не будут!

Крайними, как всегда, останутся простые люди, которые исправно платят коммуналку, а получают нечистоплотных управленцев и холодные трубы. Если управляющие компании и ТСЖ города не повернутся лицом к людям, тепловики обещают обнародовать их списки. Чтобы жители потом зимой не удивлялись проблемам с отоплением.

Ваши права: жилье и коммуналка