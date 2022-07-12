Не все управляющие компании Краснодара провели опрессовку труб, некоторые это сделали только на бумаге Фото: Мария ЛЕНЦ

90 процентов многоэтажек Краснодара не готовы к зиме. И все по вине управляющих компаний. Многие УК просто выполняют промывку и опрессовку лишь на бумаге, подвергая жителей риску остаться без тепла. Об этом сообщает Краснодартеплоэнерго.

- Из 154 котельных и 579 километров теплосетей к отопительному сезону готовы почти 50 процентов, из 109 центральных тепловых пунктов - более 70 процентов, - сообщили в Краснодартеплоэнерго. - Но готовится к зимнему сезону должны и управляющие компании. Они обязаны проверить, хорошо ли работают общедомовые счетчики, а также промыть сети в домах и опрессовать их. И эти работы, по словам управленцев, выполнены в 1700 домах.

А когда ресурсники пошли с проверками, оказалось, что все работы проведены только на бумаге. По факту коммуникации не промывали и не опрессовывали.

Для простых жильцов - это как гром среди ясного неба. Ведь промывка и опрессовка - это дорогущие работы: это удовольствие обходится горожанам в десятки тысяч рублей. Денежки эти снимают со счета дома. Получается, что к зиме готовятся только на бумаге, а деньги людей утекают непонятно куда?

-Такие «хозяйки в доме» не помогают жителям, а, наоборот, приносят массу проблем, - считают в Краснодартеплоэнерго. - В них нередка такая ситуация, когда по одному стояку в квартирах тепло, а по другим теплоноситель идет еле теплый. Оно и не удивительно, ведь к морозам там готовятся спустя рукава!

На середину лета в списке тех, кому кутаться дома в шубы точно не придется, всего 400 адресов: для Краснодара это капля в море - 8 процентов от общего числа многоэтажек. А еще по 2700 домам управляющие компании и ТСЖ даже не обращались к тепловикам по поводу приемки работ. Ресурсники намекают, что дело не в склерозе: мол, специально тянут время, чтобы осенью под шумок получить акт готовности к зиме, несмотря на огрехи. Только вот в администрации настроены решительно: таким организациям заветный документ, который дает право на пуск тепла, подписывать не будут!

Крайними, как всегда, останутся простые люди, которые исправно платят коммуналку, а получают нечистоплотных управленцев и холодные трубы. Если управляющие компании и ТСЖ города не повернутся лицом к людям, тепловики обещают обнародовать их списки. Чтобы жители потом зимой не удивлялись проблемам с отоплением.