Кубанский школьник плывет на Северный полюс на ледоколе

Владислав Рыжиков передает привет с Северного полюса. Фото: личный архив Рыжиковых.

Чтобы попасть на борт ледокола «50 лет Победы» в числе победителей проекта «Ледокол Знаний. Homo Science project» корпорации «Росатом», восьмиклассник стал автором более 40 научных роликов и набрал больше двух миллионов балов за их просмотры.

Забросил дзюдо и хоккей ради блога

Владиславу Рыжикову 14 лет: он перешел в девятый класс школы № 4 родной станицы Кущевской. В своем профиле на сайте всероссийского проекта-конкурса «Ледокол Знаний. Homo Science project» Влад написал: «Профессионально играю в хоккей, занимаюсь дзюдо. Моя цель - сделать мир лучше, ведя за собой друзей к новым свершениям, помогая им сделать первый шаг к мечте».

– О конкурсе, победители которого поплывут в Арктику на ледоколе, Влад узнал еще год назад, но участвовать можно было только с 14 лет. Поэтому как только объявили следующий конкурс «Ледокол знаний. Homo Science project» в рамках Года науки и технологий России, он подал заявку, – рассказывает его мама Екатерина Рыжикова.

В течение неполного месяца более 17 тысяч участников конкурса, старшеклассников и студентов со всей страны, демонстрировали свою эрудицию, кругозор и таланты на сайте проекта, выполняя задания четырех уровней сложности. По итогам рейтинга определили 25 победителей, которые 8 июля отправились на вершину планеты на атомном ледоколе «50 лет Победы».

– Чтобы оказаться среди них и стать первым победителем, Влад открыл свой блог на платформе проекта и снял более 40 видеоуроков по физике и химии, которые строго проверяли на плагиат. Темы были самые разные: и почему снег белый, и кто такой кот Шредингера, и что такое эффект Мпембы, – продолжает Екатерина. – Они набрали больше двух миллионов баллов. Конечно, на время конкурса ежедневные тренировки по хоккею и дзюдо сын пропускал, потому что иногда засиживался за компьютером до трех утра.

К айсбергам – в компании Алеси Казанцевой и Дениса Симачева

– На Северном полюсе, мимо которого как раз сегодня проходит ледокол, нет сотовой связи, только дорогая спутниковая. Поэтому новости об экспедиции узнаю раз в сутки из телеграм-канала с дневником атомохода, который идет по маршруту: Мурманск-Северный полюс-Земля Франца-Иосифа-Мурманск, – добавляет мама Влада. – Его ведет в том числе известный блогер Алеся Казанцева, на которую я подписана. Именно она сфотографировала, как Владу наклеивали пластырь на ушиб: написала ей в чат, она успокоила, что все в порядке.

В экспедиции Владислав вместе с еще 60 победителями разных конкурсов не только увидит красоты Арктики, айсберги, белых медведей и моржей. В составе одной из десяти команд школьник станет соавтором научных и арт-проектов – после того, как пройдет четыре образовательных трека, где будет получать знания во время интервью, мозговых штурмов и дебатов с наставниками. Среди них – биолог и ведущая канала «Все как у зверей» Евгения Тимонова, режиссер БДТ имени Товстоногова Пектеев, блогеры Роман Ткач и Ян Топлес и даже знаменитый дизайнер Денис Симачев.

– В Мурманск экспедиция вернется 17 июля, а оттуда Влад через Москву полетит в Сочи, а уже оттуда поездом отправиться домой, – говорит Екатерина Рыжикова. – Сын очень любит разные конкурсы. Незадолго до поездки в Арктику вернулся из «Орленка», где с другими победителями «Океанавтики» учился дайвингу и получил сертификат, позволяющий нырять хоть на Мальдивах. До этого три раза как победитель разных турниров был в «Артеке», четыре раза – в «Орленке» и два – в «Смене», в апреле учился в Сколково. Только сегодня я узнала, что Владислав прошел в полуфинал конкурса «Большая перемена» и в сентябре снова поедет в «Смену» в Сукко.