Очереди даже на улице. Как краснодарцы встретили открытие нового «Макдоналдса»

«Вкусно — и точка» открылись в Краснодаре. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Для любителей бургеров случилось долгожданное событие. В Краснодаре открылись заведения сети «Вкусно — и точка». И, конечно, местные жители с огромным интересом побежали смотреть на отечественный аналог, задаваясь вопросом - «Не хуже ли он качеством?».

Перерыв в четыре месяца сильно сказался даже на приверженцах здорового образа жизни. Все хотели поскорее узнать - на месте ли полюбившиеся блюда, так ли они вкусны? Людей не напугал ни первый день работы сети, ни время, с которым запускали рестораны.

Люди были готовы стоять в огромной очереди за бургером. Фото: Мария ЧАЛАЯ

- Мы были уверены, что все сделают на высшем уровне. Были готовы даже постоять несколько часов в очереди. Хорошо, что ждать пришлось не так много, - рассказала одна из посетительниц «Вкусно — и точка».

С утра на входе в новый «Макдоналдс» стояла большая очередь. Более 40 человек хотели первыми попасть в заведение. К обеду людей на улице почти не осталось. Всех начали пускать в заведение. Рестораны были забиты битком.

- Попробовать старые бургеры с новым названием мы пришли где-то в 15:00. Примерно 15 минут мы стояли в очереди, чтобы сделать заказ. Еще 30 минут потребовалось, чтобы получить еду. В целом ждали более плохого расклада, - уточнила посетительница сетевого фастфуда.

Однако гости заведения расстроились, когда не нашли в меню старого хита - картошки фри. Зато картофель по-деревенски оказался намного вкуснее прежнего. Шеф-повара давно работали над созданием его идеального вкуса. И судя по реакциям посетителей, это получилось.

- Картошка по-крестьянски нас удивила! Теперь всегда буду ее заказывать, - сообщил восторженный гость.

Вкус нового меню оценили все посетители ресторана. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Гамбургеры, чизбургеры – все на месте. Любимые охлаждающие напитки также остались в меню. Только кока-колу не попьешь в удобном стаканчике с крышкой и трубочкой. Ее отдают в обычных бутылках объемом 0,5. По сравнению с работой, которая была проделана в кратчайшие сроки, это сущие мелочи. Все же стаканчик можно попросить у работников кафе и при желании перелить туда напиток.

К слову, персонал ресторана «Вкусно — и точка» на Красной очень дружелюбен. Ребята помогали выбрать блюда, подсказывали с названиями и создавали праздничную атмосферу. Несколько девушек были переодеты в новую форму - белые платья с маленькими нарисованными бургерами и фартуками.

В скором времени меню будет расширено. В него добавят совершенно новые позиции, которые не были известны раньше. Остается только ждать, какие еще сюрпризы приготовит сеть для своих искушенных посетителей.