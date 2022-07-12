В Майкопе после ливней и града введен режим чрезвычайной ситуации

В Майкопе вторые сутки ликвидируют последствия удара стихии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея.

В Майкопе, который 10 июля принял на себя мощный удар стихии, продолжается ликвидация последствий разгула природы. Комиссии обходят дворы и подсчитывают нанесенный ущерб. Уже зафиксированы 174 обращения от жителей, чьи дома пострадали от града. В 48 домах до сих пор стоит вода.

- На восточную часть города пришелся самый сильный удар стихии. Оказался подтопленным жилой сектор. Коммунальные и аварийные службы ведут восстановительные работы в течение полутора суток. Сегодня я принял решение о введение в Майкопе режима чрезвычайной ситуации, - мэр адыгейской столицы Геннадий Митрофанов сообщил об этом решении вечером 12 июля.

Так выглядят крыши домов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея.

Разрушенные заборы, пробитая градом кровля, затопленные улицы – так сейчас выглядит часть Майкопа. В городе нарушено электро- и водоснабжение.

- Спасатели продолжают работу в усиленном режиме, задействовав все имеющиеся ресурсы. Они откачивают воду с низменных участков и придомовых территорий, а также убирают поваленные деревья, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Аварийные бригады практически круглосуточно работают над ликвидацией последствий и возвращением основных благ цивилизации в дома майкопчан.

- Большой объем работ уже произведен. Но жалобы и заявки от населения об отсутствии света или повреждении кровли до сих пор продолжают поступать. До конца дня все работы по восстановлению электроснабжения должны быть завершены. Во всех домах должен быть свет, - также глава республики Мурат Кумпилов поручил восстановить уличное освещение в городе.

Из-за обрывов проводов в домах нет света. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея.

Власти Адыгеи уже начали разбор полетов –к таким мощным разрушениям привело отсутствие ливневых канализаций в низменных частях Майкопа. При проектировании реконструкции улицы Хакурате будет предусмотрен и ремонт ливневки. Также наладят взаимодействие с противоградовой службой. Именно из-за несвоевременного оповещения население и местные сельхозпроизводители оказались не готовым к надвигающейся непогоде.

Уже с 13 июля в Майкопе начнут выплаты единовременной денежной помощи, на которую смогут рассчитывать жители города и республики, чьи домовладения были признаны пострадавшими от стихии. Средства выделят из резервного фонда Майкопа. Документы с заключением комиссии будут принимать в городском управлении по чрезвычайным ситуациям.

При себе обратившимся за компенсацией необходимо иметь:

1) паспорта и их копии заявителя и членов его семьи, находившихся в зоне ЧС (первая страница и страница регистрации по месту жительства);

2) свидетельство о рождении (и его копия) несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, находившегося в зоне ЧС;

3) справка о регистрации несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, по месту жительства;

4) справка от квартального уполномоченного о факте постоянного проживания всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении;

5) реквизиты банковского счета заявителя.

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