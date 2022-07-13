Появилось видео спасения тонущего мальчика из моря в Сочи

Шторм едва не унес ребенка Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сообщения о запрете купаться в море 12 июля раздавались в Сочи из каждого утюга. Всем здесь хорошо известно, чем заканчиваются легкомысленные планы даже просто помочить ножки в бушующем штормовом море или сделать эффектное фото, не входя в воду.

- Женщину смыло с пирса. Благо, спасатели были рядом, выловили ее, - рассказывают сочинцы.

Но спасатели успевают далеко не всегда. Так было на пляже "Огонек". Под запретительными флагами расположились с десяток отдыхающих. И все бы ничего, если бы своих чад они не отпустили плескаться в волнах.

- Дети барахтались с удовольствием. Но все, кто хоть раз плавал в штормовом море, знает, как волны накрывают с головой внезапно. И выбраться из этой водяной западни невозможно, - рассказывает Наталья, свидетель происходящего.

В какой-то момент младший из мальчишек попал как раз в такую ловушку. Его захлестнула волна, а бороться с ней у мальчика просто не хватило сил. С берега заметили его отчаянные попытки выбраться на поверхность, оценили ситуацию и рванули спасать.

К счастью, все произошло настолько быстро, что уйти под воду ребенку не дали. Его вытащили на берег, он тяжело дышал.

Все обошлось.

Напомним, в море до сих пор ищут троих детей и мужчину, пропавших после прошлого разгула стихии 24 июня. Вода унесла семерых туристов из Ставропольского края в автомобилях, включая детей. Спастись удалось из них только одному.