Не делайте так никогда. Лучший стилист Краснодара дала несколько советов девушкам, как не выглядеть позорно

Лариса Соломина и ее прическа, с которой она выиграла конкурс "Лучший стилист Краснодара 2022". Фото: архив Ларисы Соломиной

Лучшим стилистом Краснодара в 2022 году стала 50-летняя Лариса Соломина. Образ, который она представила на суд жюри, не оставил равнодушным никого.

- Прическа из бутонов роз плавно переходила в бант со шлейфом. Общая композиция была продумана до мелочей: не только с эстетической, но и с духовной стороны. Мысль была в том, что не надо смотреть на внешнюю оболочку, смотрите всегда вовнутрь. Люди намного интереснее и глубже, чем показывают себя снаружи, - рассказывает Лариса Соломина. Она - стилист по прическам и макияжу.

Лариса Соломина. Фото: архив Ларисы Соломиной

- Через образы мы можем передавать энергетику людей, их настроение и индивидуальность, - говорит женщина.

Лариса уже 12 лет раскрывает как внутренний, так и внешний потенциал женщин, преображая их до неузнаваемости.

Но прежде чем начать работу над образом, у краснодарского стилиста есть свои правила.

- Я сначала узнаю предпочтения клиентки, какое предстоит мепроприятие. Это нужно для того, чтобы наряд, будь то вечернее платье либо костюм, совпадал по стилю с прической и макияжем, - рассказывает Лариса Соломина. – Нужно чувствовать клиента, когда творишь красоту. Все люди разные. Если девушка романтичная, ей сложно будет предложить какой-то фэшн-образ. Для нее лучшим вариантом станут легкие, изящные прически и неброский макияж.

Прически лучшего стилиста Краснодара-2022. Фото: архив Ларисы Соломиной

Сам процесс создания образа занимает от 1,5 до 3 часов. И в этот промежуток времени важно, чтобы клиентки чувствовали себя максимально комфортно и уютно. Для этого Лариса готова поддержать разговор на абсолютно любые темы. Во время создания образа она говорит комплименты девушкам.

- Для меня важно доверие клиенток. Кто знаком со мной, знает, что я не разрешаю им смотреться в зеркало во время создания образа. И результат они видят только в конце. Это сродни перезагрузке, - улыбается стилист.

Помимо того, что Лариса сама делает прически, укладки и макияж, она еще и обучает этому мастерству, так как является мастером международного класса по прическам.

- Меня очень часто приглашают проводить мастер-классы в рамках социальных проектов. Например, стрижка людей с ограниченными возможностями, мастер-класс по макияжу для школьниц, - рассказывает Лариса Соломина. - Я принимаю участие в таких мероприятиях, потому что хочу делиться своими знаниями и опытом, показывать любовь к этому делу, помогать людям.

Лариса Соломина поделилась советами ухода за волосами и лицом летом в Краснодаре.

- Обязательно носите головные уборы и защищайте волосы от солнца, потому что прямые солнечные лучи иссушают их, - говорит стилист. - При отдыхе на море желательно после купания помыть волосы, так как взаимодействие соли и солнца в итоге даст плачевный результат. Особенно это касается блондинок, и шикарный пепельный оттенок может превратиться в желтый. И конечно же, не забывать про увлажнение. Примерно два раза в неделю наносить питательные маски на волосы. Так как летом очень жарко, всем хочется собрать волосы, допустим, в хвост или тугой узел. Но чтобы не появились заломы или секущиеся концы, желательно использовать плотные резинки, покрытые тканью. В жаркую погоду для любительниц макияжа рекомендую использовать спрей-фиксатор с матирующим эффектом. Тогда макияж будет стойким. И конечно же, обязательно используйте увлажняющий крем с SPF-фильтром (30-50) для защиты от ультрафиолетовых лучей, что позволит избежать заболевание раком и пигментации на коже.

Награды Ларисы Соломиной. Фото: архив Ларисы Соломиной

Рассказала лучший стилист Краснодара и о том, как выглядят городские девушки.

- Если говорить о внешнем виде краснодарок, то чаще всего женщины носят короткие стрижки или же волосы по плечи, - говорит Лариса. - Молодые девушки предпочитают собирать волосы в хвост или шишку или оставлять их распущенными. Макияж у большинства женщин приближен к натуральному. Наблюдая за девушками, гуляющими в парках, сидящими в кафе, могу сказать, что практически все стремятся к натуральному образу. Даже у невест в подготовке к свадьбе в приоритете естественный макияж, классическая прическа или локоны. В Краснодаре красивые, шикарные, ухоженные женщины.