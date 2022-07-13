Школьники Краснодарского края стали грамотней и лучше считают

Согласно результатам PISA, кубанские подростки готовы к современной жизни. Фото: Олег УКЛАДОВ

Такие результаты показали 15-летние подростки во время общероссийского исследования качества образования по международной модели PISA.

Международная программа оценки образовательных достижений учащихся PISA оценивает знания и компетенции учащихся, уже получивших обязательное общее образование, необходимые для жизни в современном обществе. В недавнем исследовании, которое проводится раз в два года, приняли участие 6439 старшеклассников и студентов ссузов из 200 образовательных организаций разных регионов России.

Компетенции подростков улучшаются с каждым годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Оценка знаний по модели PISA проходила в девяти образовательных организациях нашего региона с 4 апреля по 20 мая этого года, – рассказали «КП» - Кубань» в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. – В нем участвовали 340 обучающихся: студенты Белореченского медицинского колледжа и ученики восьми школ из Анапы, Краснодара и Сочи, Белореченского, Динского, Красноармейского, Туапсинского и Успенского районов.

Подростки проходили компьютерное тестирование и отвечали на вопросы анкеты, которые проверяли их математическую, естественно-научную, читательскую и финансовую грамотность, а также компетенции и креативное мышление.

К примеру, задание на читательскую грамотность предусматривает чтение и интерпретацию текста: на основе инструкции к аккумулятору телефона нужно подсчитать, сколько времени уйдет на зарядку батареи и сколько часов проработает мобильный телефон. Задания по естественно-научной грамотности просят школьников объяснить, о состоянии каких органов можно следить по пульсометрии и почему коронавирус отнесен к группе опасных заболеваний. Тесты на финансовую грамотность предлагают подсчитать источники дохода семьи и ее расходы.

Школьники легко вычислят время работы мобильника без подзарядки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам PISA, опубликованным на сайте Федерального института оценки качества образования, российские и в том числе кубанские подростки стали грамотней читать и считать. Средний балл школьников по читательской грамотности составил 497 баллов, что на 5 баллов больше по сравнению с 2020 годом: это 21-е место в мире. В математической и естественно-научной грамотности школьники прибавили по 4 пункта – до 498 и 476 баллов соответственно, заняв 24-е и 34-е места в мире.