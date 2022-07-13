«Живем как на пороховой бочке»: Жители поселка в Адыгее бьют тревогу из-за незаконной стройки у реки Кубань

Администрация разрешения на строительные работы не выдавала

Жители поселка Яблоновский в Адыгее бьют тревогу. В переулке Бжассо рядом с набережной реки Кубань они заметили тяжелую технику. Туда грузовиками стали завозить материалы для строительства спортивного объекта. Вот только о намечающейся стройке местные власти и жители ни сном ни духом.

Жители поселка Яблоновский в Адыгее бьют тревогу

Как удалось узнать «КП» - Кубань», территория, на которой началась незаконная стройка, до 2016 года являлась частью зоны зеленых насаждений общего пользования. Как объясняют местные жители, на участке расположены значимые дороги, которыми пользуются люди. В зону застройки попадают отрезки от улицы Андрухаева до Первомайской и дорога, соединяющая улицу Заводскую с переулком Бжассо. Также здесь находятся центральные газовая и водопроводные трубы. Они обеспечивают благами цивилизации всех жителей района. Кроме того, семьи с детьми часто приходили на берег реки для отдыха.

Но, прежде всего, эта территория служила своеобразным резервуаром для воды.

- В нашем поселке нередки сильные дожди, из-за которых затопленными могут оказаться жилые дома, - рассказывают местные жители. – А этот земельный участок у реки располагается ниже уровня домов. Благодаря ему дождевые воды собираются вдали от построек, оберегая их от подтоплений.

Но сейчас люди обеспокоены - если начнется строительство, то отсыпные работы поднимут участок с домами на один уровень.

В переулке Бжассо рядом с набережной реки Кубань появилась тяжелая техника со стройматериалами

Как позже выяснилось, землю жители Яблоновского отстаивают уже не первый раз. Впервые администрацией Тахтамукайского района территория передана в аренду в 2008 году. Но тогда удалось добиться отмены этого решения.

- Изначально мы хотели, чтобы территория осталась за муниципалитетом. Чтобы была возможность привести ее в порядок, организовать сквер общими усилиями, - рассказывает «КП» - Кубань» местный житель Виктор Нестеренко. – Строительство на данном участке попросту опасно. Мало того, что под зданием, которое начали возводить, находится газовопровод. Так еще помню, что на территории этих земель в 2010 году обнаружили два неразорвавшихся снаряда времен войны.

Сейчас местные жители обивают пороги различных инстанций. Они уже написали заявление в Росприроднадзор. Материалы были рассмотрены и переданы для дальнейшего разбирательства в прокуратуру Адыгеи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Администрация на работы разрешения не давала

- На участок выезжали представители администрации для подтверждения начала строительства. Стройка, действительно, началась, хотя разрешение на это не выдавалось. На данный момент идет разбирательство, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Яблоновского поселения.

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