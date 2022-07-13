Ожидаются ли новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае. Отвечаем

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новая волна коронавируса захлестнула Китай. Основной удар приняла на себя провинция Макао. Там уже вернули масочный режим, а сотрудники ушли на удаленку.

Еще год назад вспышки ковида случались и на Кубани. Но сейчас инфекция отступила. Уже месяц, как в Краснодарском крае даже отменили масочный режим, еще раньше сняли режим повышенной готовности. Они действовали больше двух лет.

— Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю считает возможным приостановить требование по соблюдению масочного режима, — заявила руководитель ведомства Мария Потемкина.

Это означало, что эпидобстановка на Кубани пришла в норму. Уже второй месяц подряд в крае фиксируется не более 20 положительных тестов на ковид. Это лучший показатель с начала пандемии.

Но жителей Кубани волнует вопрос: ожидаются ли новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае. Об этом они забеспокоились накануне. Тогда столичный оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях. На Кубани подобных указаний еще не было.

Это значит, что новые коронавирусные ограничения в Краснодарском крае пока не планируются. Напомним, что месяц назад на Кубани сняли все ковидные запреты, включая те, что касались проведения массовых мероприятий и ограничения по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов.

Также заработали по ночам кафе и рестораны. И вновь распахнули двери кальянные. Они были закрыты на время режима повышенной готовности.

Отметим, что краевой Роспотребнадзор отчитался о резком падении заболеваемости ОРВИ.

- Несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости новой инфекцией, риски распространения COVID-19 в летний период сохраняются, – рассказал радио «КП» – Краснодар» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

Она отметила, что местным жителям не стоит забывать о простых мерах предосторожности. Это снизит риски заражения ковидом и другими инфекциями, включая грипп.

- Важно: при плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими. Если заболели, не занимайтесь самолечением, вызовите врача, – добавил Воронкова.

Также важно проветривать помещения – не менее получаса – и не забывать о вакцинации и ношении масок в закрытых посещениях.