Людей уже море. Как выглядит пляж после шторма в Анапе

На пляже море туристов после снятия запрета на купание. Фото: Юрий ОЗАРОВСКИЙ

Курорты Краснодарского края несколько дней подряд штормило. Сочи стихия не отпустила до сих пор, хотя ее «объятия» и стали слабее. В Анапе из-за непогоды был введен запрет на купание. На пляжах люди находиться могли, но вот в море заходить не разрешали. Спасатели за этим тщательно следили.

Однако 13 июля запрет снят. Волнение моря заметно уменьшилось, опасности для заплывов уже нет, потому на пляже снова подняли желтый флаг. На восходе солнца берега начали готовить к приходу отдыхающих.

- Сначала бытовой и природный мусор собирают вручную, затем с помощью спецтехники боронуют и рыхлят песок для его естественного обновления и дальнейшего просеивания самоходным аппаратом, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Выглядит пляж после уборки ухоженным с аккуратными проборами после обработки спецтехники.

Момент «причесывания» песка застал местный блогер Юрий Озаровский. Он снял на видео обстановку на популярном пляже около реки Можепсин в Анапе. У моря нет ни единого напоминания о шторме.

- Я нахожусь на пляже возле речки Можепсин. Ребята, все. Как ничего и не бывало, - говорит автор ролика, снимая обстановку на берегу. - Просто шикарно. Море чистейшее даже после шторма. Этим оно и прекрасно в нашем городе Анапе.

При этом блогер обратил внимание на то, какое количество людей собралось. На пляже даже ранним утром был небывалый ажиотаж. Отдыхающие словно ждали, когда отменят запрет на купания.

- Смотрите, сколько людей уже гуляет. Это, представляете, - 6 утра, - добавляет Юрий Озаровский.

Но погода, по прогнозам, радовать будет только ближайшие три дня. После дикой жары к выходным опять пойдет дождь. Причем на побережье осадки будут сильными. Непогоду ждут в Сочи и Туапсе. В Анапе также прогнозируют осадки, возможны грозы.