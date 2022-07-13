С зонтом, но без бикини. Голая женщина шокировала отдыхающих на популярном пляже в Сочи

Данное поведение рассматривается, как мелкое хулиганство. Фото: https://t.me/gorodsochi

Очередной погожий день в Сочи. Отдыхающие пришли на побережье за порцией витамина D. На камнях расположились семьи с детьми. Пляжи, как обычно, забиты так, что полотенце развернуть негде. В какой-то момент туристов привлекла женщина, которая, похоже, забыла бикини. Тело девушки ничего не скрывало.

Подойдя к берегу, она скинула с себя белую накидку, оставила зонт с рюкзаком и, как русалка, погрузилась в воду. Когда же туристка вдоволь наплавалась, то, абсолютно не стесняясь, вышла на берег и стала красоваться перед отдыхающими. Кстати, туристку ничуть не смутило, что на пляже были все в купальниках. К тому же, на побережье отдыхали дети.

- Может, она перепутала нудистский пляж с центральным. Интересно, где ее Адам, - возмущается одна из туристок, рядом с которой сидит муж и прячет глаза.

К берегу сразу подбежал сотрудник пляжа, который попросил женщину одеться. Но отдыхающая не спешила скрывать свои прелести. Она начала возмущаться, но пререкаться долго не стала. Схватив свой рюкзак, воду и зонтик под аплодисменты некоторых мужчин, «Ева» удалилась с пляжа. По словам очевидцев, женщина так и не достала одежду - шла по набережной в чем мать родила.

- Какой-то ужас, если честно. Ничего не стесняются уже! - комментирует автор видео.

Отметим, что появление в общественном месте, в том числе на пляже, в голом виде полиция может расценить как нарушение. В данном случае туристов могут штрафовать за мелкое хулиганство или даже отправить под арест.

Ранее совершенно голым из моря вышел мужчина на пляже в Туапсе. На «Адаме» сверкала только одна цепочка на шее.