Спаивали и отнимали квартиры: Мошенники измывались над неблагополучными жителями Краснодара и Сочи ради недвижимости

Житель Краснодара придумал схему заполучения квартир и привлек троих знакомых Фото: кадр из видео

В Краснодаре осудят четверых мошенников за незаконные сделки с квартирами. Сообщники провернули схему с хищением недвижимости три раза. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Один 40-летний краснодарец придумал, как заполучить квартиры, не выплачивая при этом не рубля. Мужчина привлек троих знакомых, которые и проводили разработанный план. В октябре 2020 года они познакомились с 62-летним неблагополучным жителем Сочи. Мошенники предложили ему помочь, подыскав работу охранником в Краснодаре. Мужчина согласился и переехал в краевой центр.

Но ни о какой работе дальше речи не шло. Переехавшего мужчину поселили в съемную квартиру, где удерживали и каждый день щедро поили алкоголем. В один день сообщники инсценировали драку, в которой сочинец якобы ударил ножом одного из них. За это они потребовали с мужчины 1,5 миллиона рублей в качестве увода от ответственности и 1 миллион пострадавшему. Он был вынужден передать права на свою квартиру в Сочи, которая стоила более 3 миллионов рублей.

Следующими жертвами мошенничества стали 56-летний и 34-летний краснодарцы. Они также попали под давление сообщников, спаивание, драку и ножевое ранение, которые им приписали. Один из жителей кубанской столицы тогда лишился квартиры, гаража и доли земельного участка – на 3,7 миллиона рублей. Другой же остался без квартиры и дома – на 3,2 миллиона рублей.

В четвертый раз попытка отобрать квартиру у очередной жертвы пошла не по плану. Почти год сообщники пытались завладеть жильем 45-летней жительницы Сочи. Они удерживали женщину в съемной квартире в Краснодаре и спаивали. Позже обвиняемые восстановили ее паспорт и заключили фиктивный брак. В какой-то момент женщина смогла выбраться, но не успела уехать домой - мошенники догнали жертву и привезли обратно в квартиру. Почти через год ей все же удалось сбежать и сообщить обо всем в полицию.

На период следствия мошенников арестовали. На их недвижимость наложили арест. Сумма составила более 10,2 миллиона рублей. Арест наложили и на похищенные квартиры для возмещения потерпевшим ущерба.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.