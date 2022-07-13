Вениамин Кондратьев награжден Орденом Дружбы

Губернатор Краснодарского края награжден орденом Дружбы. Церемония прошла 13 июля в Москве. Распоряжение о награждении Вениамина Кондратьева было подписано президентом России Владимиром Путиным.

- По поручению президента РФ церемонию вручения государственных наград провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, - уточняется в официальном сообщении о награждении.

Награда присуждается за особые заслуги в укреплении дружбы народов.

Орден Дружбы – знак отличия, который присуждают за особые заслуги в укреплении дружбы, мира, взаимопонимания и сотрудничества между народами. Государственная награда учреждена в 1994 году.

Знак представляет из себя пятилучевую звезду, выполненную из серебра с эмалью и позолотой. До 2011 года орден инкрустировали рубинами, но после вместо камней стали наносить красные точки.