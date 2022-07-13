Стонут и шумят. Жительница Краснодара продает квартиру из-за соседей-сексоголиков

Новый дом вовсе не гарантирует, что ваши соседи не окажутся любителями шумного секса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда три года назад в съемную однокомнатную квартиру, которая находится в добротной многоэтажке по улице Атарбекова, 5/1, заехала семейная пара, спокойная жизнь для живущей этажом ниже Елены Стреблянской закончилась. Днями напролет квартирантка топала и гремела кастрюлями, а поздно вечером, когда ремонтирующий квартиры муж возвращался домой, начиналось самое интересное: пара часами громко занималась сексом, кричала и скрипела кроватью.

Постельные марафоны мешают спать

– Через несколько месяцев вместе с ними стал жить их сын-подросток, и грохоту у меня над головой добавился его постоянный топот и прыжки, от которых у меня трясется люстра. Подросток изрисовал все стены забора и подъезда фаллосами, часто высовывается из окна и дразнит гуляющих во дворе девочек «проститутками», – рассказывает Елена Стреблянская. – Попыталась сделать замечание шумным арендаторам: оставила на двери тамбура, в котором находится съемная квартира, записку с просьбой вести себя тише и напоминанием о запрете шума с 23:00 до 07:00. На следующий день на моей двери появились следы грязной обуви.

Елена не раз пыталась урезонить квартирантов: когда во время ночных скандалов муж бил жену, а она ревела белугой, предлагала помощь. Чтобы не слушать ночи напролет топот и грохот, предлагала купить соседям тапочки и ковер на пол. Когда звуки шумного секса будили ее, стучала шваброй в потолок. Недавно беспокойные квартиросъемщики стали родителями во второй раз, и теперь Елена просыпается в пять утра от длящихся десять-пятнадцать минут криков младенца.

Залив как месть

Елена не раз пыталась убедить соседей сверху вести себя потише и уважать ее право на покой и отдых. В ответ от любителей шумного секса и многодетных родителей она получала и попытку ударами выломать ей дверь, и угрозы в эсэмэсках. Глава семьи, живущей в съемной квартире, написал ей: «Решила позлить меня? Послушай, белоснежка! Я тебе сейчас таких дыр в потолке насверлю, и будем мы еще ближе друг к другу». А в другой раз добавил: «Утром я сделаю тебе подарок».

– На другой день они затопили мою квартиру с хорошим ремонтом: вода текла с потолка по люстрам, заливая ламинат и мебель. Я вызвала сантехника из нашего ТСЖ, но его даже не пустили в квартиру: его встретила жена со шваброй в руках, сказала, что у них ничего не течет и захлопнула перед носом дверь, – продолжает Елена. – Потом был еще один залив и четыре моих заявления в полицию Прикубанского округа и участковому на шумных соседей, которые никак не повлияли на их поведение: топот, грохот и секс-марафоны у меня над головой продолжались.

Владелец грозит поселить цыган

Соседи-квартиранты Елены в ответ тоже жаловались на нее участковому: мол, она громко включает телевизор, установленный под потолком в кухне. Недавно отчаявшаяся женщина пошла на последний шаг в борьбе за свой покой: чтобы сделать ситуацию достоянием общественности, расклеила по двору дома около двух десятков листовок с просьбой о помощи в управе на соседей сверху.

– На днях столкнулась с владельцем съемной квартиры надо мной, который живет в нашем подъезде на первом этаже и вновь попросила утихомирить квартирантов. Тот ответил: «Судись с ними, если тебе что-то не нравится. И вообще я тебе над головой цыган поселю», – добавляет Елена. – Чтобы не сойти с ума от круглосуточного шума в моей квартире, я пью два вида успокоительного. Три недели назад я выставила квартиру на продажу за 5,9 млн рублей. От покупателей причину переезда не скрываю.

КОНКРЕТНО

Начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко:

– Статьей 3.3 закона Краснодарского края № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» за шум, пение и другие громкие звуки в период с 23:00 до 07:00 предусмотрен штраф до 2000 рублей, при повторном нарушении его сумма возрастает. Людям, столкнувшимся с подобным поведением соседей, стоит фиксировать факты нарушения закона с помощью фото-, видео- и аудиозаписи, свидетельства очевидцев тоже помогут доказать факт нарушения тишины.