В Краснодаре ищут дом для собаки, которую избили арматурой

В Адыгее мужчина избил собаку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубика в тяжелом состоянии привезли волонтерам, но он смог оправиться от травм. Сейчас это вполне активная дворняга в полном расцвете сил. Кажется, что Кубик уже и сам старается изо всех сил забыть, через что ему пришлось пройти у прежних хозяев. Но пока это у него получается не очень хорошо.

В адыгейском поселке Яблоновском в начале июня произошло ужасающее событие. Местный житель жестоко избил свою собаку. Все это происходило на глазах у детей, живущих по соседству, которые просто обожали этого пса.

Дворняжке нанесли множественные удары арматурой, а затем бездвижную и не дышащую собаку отнесли на мусорку. Живодер подумал, что разобрался с со своим «другом».

Жестокая расправа чуть не убила пса. Фото: Краснодог.

Спасли погибающее животное родители детей, которые стали свидетелями чудовищной расправы. Детвора позвала на помощь пап и мам. Взрослые вовремя прибежали к мусорной площадке. Истерзанный пес уже пришел в себя и стал скулить от боли. К несчастью, это не осталось без внимания тирана, который вернулся к бакам, чтобы добить животное. Только благодаря неравнодушным соседям собаку удалось отбить у мужчины.

- Мы вызвали полицию, ждали час, но никто не приехал. Пришлось самостоятельно отгонять мужчину, - рассказала женщина, которая привезла Кубика в "Краснодог".

Люди всей толпой встали на защиту собаки. Уже после всего случившегося им удалось добиться правосудия и началось разбирательство. Против живодера возбудили уголовное дело, а за жизнь пса всеми силами боролись врачи и волонтеры.

Кубику удалось выжить. Фото: Краснодог.

В ветклинику собака попала в очень тяжелом состоянии.

- У пса диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Ему провели МРТ головного мозга с контрастом, - сообщили в Краснодоге.

Результаты обследования показали обширные гематомы, воспаление мышц головы, нарушение целостности орбиты правого глаза. Но при всем этом УЗИ не выявило никаких патологий сердца, хотя, казалось бы, оно должно было быть разбитым после такого предательства и хозяйской жестокости.

За жизнь собаки целый месяц боролись врачи. Фото: Краснодог.

Ветеринары не давали никаких гарантий, Кубик по всем анализам был скорее мертв, чем жив. Но после месячного курса лечения собака полностью выздоровела. И все это благодаря трепетному уходу, который ей оказывали неравнодушные люди. Теперь животное ищет новый дом.

Кубик ждет любящих хозяев

Страшный опыт, конечно же, оставил свои следы в поведении животного. Пес начал бояться людей. Он вздрагивает от любых резких движений и громких звуков. Остается надеяться, что в скором времени у Кубика появится новая, любящая семья, которая поможет пережить боль прошлого.

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