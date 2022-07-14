Психолог раскрыла правду о случившемся с Хаматовой насилии

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова обживается в Латвии, куда она сбежала из России в конце зимы 2022 года. Актриса поступила на службу в латвийский театр, где уже прошла премьера спектакля с ее участием. Несмотря на кажущееся благополучие, новая жизнь звезды «Страны глухих» далека от идеала, считает kp.ru. Психологи считают, что Хаматовой приходится несладко на чужбине. Ведь она регулярно должна доказывать, что достойна жить там.

- У Чулпан Хаматовой произошло обесценивание, - считает психолог Анна Девятка.

Ради сытой жизни в Европе актриса постоянно должна хулить свою прежнюю жизнь на родине. По словам специалистов, Хаматова напоминает куклу, которую кукловод дергает за ниточки. Она говорит и делает то, что велят ее европейские кураторы. Это можно назвать психологическим насилием, которое может быть более разрушительным, чем физическое.

- Чулпан заставляют делать что-то сверх меры, сверх задач, которые она сама перед собой поставила, - цитирует специалиста kp.ru.

Анна Девятка считает, что Хаматова уже сама не понимает, какую игру с ней затеяли.

- Когда Чулпан Хаматова только переехала в Латвию. Она была уверена в своих силах, но от нее стали требовать все больше и больше жертв. Скорее всего, это повлекло психологическую перегрузку. Не исключено, что актриса почувствовала обесценивание и предательство людей, которые ее сейчас окружают, – уверена психолог.

Девятка даже не исключает, что Чулпан вернется в Россию.

- Всегда можно извиниться и сказать, что она под действием стресса и ситуации сказала что-то не то, и попробовать восстановить отношения с соотечественниками, - заявила kp.ru эксперт.