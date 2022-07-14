Гигантская луна озарила небо над Новороссийском

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk. На фото рассмотрели очертания лица

В ночь на 14 июля жители Краснодарского края и в целом всей страны наблюдали интересное явление – суперлуние. В разных городах края ночью кубанцы снимали огромную луну в небе, а фото публиковали в соцсетях. Но больше всего своим масштабом поразил спутник Земли в Новороссийске – там гигантская Луна озарила все небо.

- Полнолуние 14 июля 4:45. Новороссийск. Вид из Кирилловки в Борисовку, - написал под снимками местный фотограф, который предпочитает называть себя Sega_Black_Sea.

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk.

На одном из снимков пользователи сети даже рассмотрели лицо – оно сформировалось на ярком свете луны из нескольких облачков, проплывающих мимо.

- И правда, очень похоже на кругленькое личико с весьма суровым выражением, - прокомментировали подписчики.

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk.

Жители края смогли увидеть самое большое суперлуние в этом году. Полная Луна подошла к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. А небо без облаков позволило жителям восхищаться масштабами естественного спутника из разных уголков региона.

Стоит отметить, что природные явления в Новороссийске нередки. Здесь, например, несколько раз в год можно наблюдать бороду из облаков. Они, как цунами, накрывают город, виды завораживают.