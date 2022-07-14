«Опасное солнце» 14 июля ожидается на Кубани

Жителям и гостям региона в этот период рекомендуют находиться в тени Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Опасное солнце» прогнозируют в Краснодарском крае в ближайшие дни. На юге страны ожидается повышение ультрафиолетового излучения.

По словам синоптиков, в четверг показатель достигнет семи единиц. А в пятницу, 15 июля, повышение полностью охватит южную часть страны.

- Порог опасного значения составляет шесть единиц. 15 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уровень солнечной активности будет достигать семи-восьми единиц, - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В этот период жителям и гостям региона не рекомендуют долго находиться под палящими лучами солнца. Действие высокого ультрафиолетового излучения опасно для кожи и глаз.

Желательно оставаться в тени или помещениях. А при нахождении под солнцем не помешает защитный крем, одежда с длинными рукавами и летние головные уборы.

Тем временем 14 июля в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. По прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в предгорных районах возможны небольшие дожди.

Столбики термометров будут достигать 31 градуса тепла. Теплую погоду обещают и на Черноморском побережье. А ветер местами разыграется - порывы могут достигать 12-14 метров в секунду, на Азовском побережье и вовсе 15-17 метров в секунду.

Из-за шторма 14 июля, например, вновь закрыли пляжи Анапы. Накануне жителям и гостям курорта разрешили наслаждаться купанием в море. Но сегодня снова ввели запрет. А из-за усилившегося ветра вода остыла до +21.