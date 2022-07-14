Смыло мосты. Пятеро взрослых и пятеро подростков оказались в ловушке из-за поднявшейся горной реки в Сочи

Медицинская помощь никому не требуется. Фото: https://t.me/urpso_mchs

Пятеро взрослых и пятеро подростков застряли в горах под Сочи. Они не согласовали маршрут и отправились в путешествие в непогоду. После ливня поднялся уровень воды в реке, потоком смыло мосты, и туристы оказались в ловушке.

13 июля руководитель тургруппы сообщил спасателям, что им требуется помощь.

- 10 человек шли от кордона Закан в Карачаево-Черкесской Республике до Сочи. В горах последние сутки шел сильный дождь. Группа не смогла пройти через реку Цахвоа, так как мосты смыло, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчина сообщил, что они уже искали места для перехода реки выше и ниже по течению, но уровень воды высокий, и рисковать они не стали. Возвращаться к началу маршрута тоже невозможно, так как это займет несколько дней, добавили спасатели.

Сотрудники отряда приняли решение эвакуировать туристов вертолетом сегодня в 06:00. Но в горах погода ухудшилась. Вылет пришлось отложить. Тогда к туристам выдвинулись две пешие группы спасателей.

- Сегодня рано утром руководитель в очередной раз вышел на связь через спутниковый телефон и сообщил, что у них все в порядке, медицинская помощь никому не требуется, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, если вы собрались в поход, то необходимо встать на учет в МЧС. Также не забывайте рассчитывать свои силы и возможности. Не поднимайтесь в горы в плохую погоду, а также не останавливайтесь у рек.