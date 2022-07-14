Сочинское тюльпановое дерево размером с однокомнатную квартиру пытаются спасти после урагана

Тюльпановое дерево считается самым большим в России. Фото: Александр ЗЮЗИН

Сочинскому тюльпановому дереву (лириодендрону. — Ред.), по разным подсчетам, больше 250 лет. Его привезли из Северной Америки на курорт, и оно прекрасно прижилось в поселке Головинка Лазаревского района.

Высота гиганта достигает 35 метров, размах кроны - 27 метров, диаметр ствола 2,5 метра, а внутренний объем ствола сопоставим с объемами маленькой «однушки». Его с трудом могут обхватить 8 человек!

Его уже лечили в 2018 году. Фото: Александр ЗЮЗИН

Говорят, что появлением здесь этого ботанического чуда россияне обязаны генералу Николаю Раевскому — другу Пушкина, герою Отечественной войны 1812 года и начальнику Черноморской береговой линии. Якобы именно он в середине XIX века привез саженцы диковинных деревьев из Никитского сада под Ялтой.

Тогда биологи обрабатывали дерево изнутри. Фото: Александр ЗЮЗИН

Однако биологи считают, что таких масштабов тюльпановое дерево не могло достичь за 170 лет. Ему не меньше 240 лет, утверждают они.

Ссылаются специалисты и на то, что в путеводителе 1904 года упоминалось дерево-гигант, которое было здесь уже давно. Кроме того, коренные жители этих мест, предки которых некогда поклонялись природе, говорят, что дерево появилось задолго до присутствия русских в Головинке. Оно было священным. А местность, где росло священное дерево, называлось Лирань.

Отношение на курорте к этому гиганту особое. Поддержанием его жизни занимаются специалисты.

Дупло дерево - что однокомнатная квартира. Фото: Александр ЗЮЗИН

- Прежде чем начать восстановительные работы, мы пригласили адыгских старейшин, чтобы они нас благословили, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель проекта «Стопхимия в Зеленом Сочи» Александр Зюзин, когда впервые за 50 лет дерево взялись лечить четыре года назад..

После очередного урагана в Сочи крона гиганта сильно пострадала. Шквал обломил крупную ветвь.

Под его кроной может уместиться до 200 человек. Фото: Александр ЗЮЗИН

- У старого дерева ветки, как кости. Они тоже страдают истощением, как у пожилого человека. И если сейчас не заняться кроной, дерево может погибнуть, - уточняют ученые.

Они говорят, что крону нужно "стабилизировать", то есть обрезать так, чтобы хрупкие ветви не ломались.

- Специалисты сертификационной комиссии Всероссийской программы "Деревья — памятники природы" в присутствии сотрудников Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края провели работы по установке профессиональной динамической системы стабилизации кроны и выполнили габаритную (формовочную) обрезку на тюльпановом дереве. При кронировании лириодендрона тюльпаноносного были обрезаны сухие ветви, а также удалены до 15% своей длины части здоровых ветвей. Данные работы требовалось провести для уменьшения ветровой нагрузки во избежание дальнейшего разлома ствола. После обрезки все ветви обработаны защитными смесями. Оставшиеся скелетные ветви стянуты двумя профессиональными динамическими системами Cobra, — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Ствол дерево может обхватить восемь человек. Фото: Александр ЗЮЗИН

В прошлый раз работы по сохранению дерева проводились более 50 лет назад. Тогда ствол и крону стянули металлическими цепями. В 2018 году специалисты вычистили больную сердцевину дупла и провели обеззараживание серебром.