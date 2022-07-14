Как получить налоговый вычет и за что полагается возврат денег

У жителей России есть законный способ вернуть часть суммы, потраченной на покупку машины, квартиры или дома Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

У жителей России есть законный способ вернуть часть суммы, потраченной на покупку машины, квартиры или дома, на образование, на детей, на лечение и даже занятия спортом. Однако не все об этом знают. Как оформить и получить налоговый вычет, кто может рассчитывать на возврат части денег - в материале «Комсомольской правды».

Что такое налоговый вычет

«Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог. В этом случае сумма вычета уменьшает так называемую налогооблагаемую базу, то есть ту сумму дохода, с которой должен быть уплачен налог», - говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

По данным на 1 января 2021 года, за налоговым вычетом обратились почти 5 млн человек, говорится в отчете Федеральной налоговой службы. Им выплатили порядка 1,8 млрд рублей. В среднем каждому жителю страны вернули около 376 тысяч рублей.

Однако количество граждан, подавших соответствующие документы на возврат средств, могло быть в несколько раз больше, считают в сервисе по поиску работы Superjob. Согласно данным компании, о налоговом вычете знают только 25% опрошенных.

У жителей России есть законный способ вернуть часть суммы, потраченной на покупку машины, квартиры или дома Фото: Иван МАКЕЕВ

История вопроса

После распада Советского Союза налоговые обязательства, в частности перечисление части зарплаты в бюджет, возложили на работодателя, поскольку зарплата - основная статья доходов граждан. Большинство населения не вникало в суть налогооблажения и имело весьма поверхностные знания.

Однако после введения определенных льгот и мер государственной поддержки, граждане стали активнее интересоваться налоговыми отчислениями, способах их высчитывания и возможностями возврата части средств.

Согласно отчету «Центра стратегических разработок», в 2020 году подавляющее большинство жителей России - порядка 90% - понимали, какой налог они платят и по какой ставке он рассчитывается.

За что можно вернуть деньги

Один из способов вернуть часть средств, перечисленных в бюджет, — налоговый вычет. В Налоговом кодексе они сформированы в несколько групп.

- Социальные. Это образовательный вычет, а также запущенный в этом году вычет на занятия спортом и многие другие.

- К стандартным относится, например, вычет на детей.

- Инвестиционный вычет. Помогает вернуть часть затрат, вложенных в инвестиции, ценные бумаги и так далее, но только при открытии индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

- Имущественный вычет поможет вернуть часть средств, потраченных на покупку квартиры, дома, земельного участка, оплату процентов по ипотеке.

- Профессиональный вычет. К нему в частности относятся расходы, связанные с предпринимательской деятельностью.

У жителей России есть законный способ вернуть часть суммы, потраченной на покупку машины, квартиры или дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Вычет можно вернуть только в том случае, если человек платит в казну 13% с облагаемых налогом доходов. Но каждый из перечисленных вычетов предполагает определенную сумму, которую человек может вернуть. Например, при оплате обучения можно рассчитывать максимум на 120 тысяч рублей в год.

Рассчитывается налоговый вычет довольно просто. Если, например, на то же обучение в год потратить 10 тысяч рублей, то вернется 1300 рублей, соответственно сумме уплаченного налога.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется налоговый вычет на покупку жилья. Согласно данным ФНС, в 2020 году им воспользовались 3,8 млн человек из 4,9 млн жителей, пожелавших вернуть часть средств.

Максимальный размер вычета — 260 тысяч рублей, то есть 13% от лимита расходов, который равняется 2 млн рублей. Нужно понимать, что сразу его вернуть получится только при условии задекларированного дохода в 2 млн рублей в год покупки жилья.

Если человек зарабатывает меньше, то и вычет он получает, исходя из своей заработной платы. Поэтому выплаты переносятся на следующие годы, пока государство не возвращает положенные деньги.

Как получить вычет

В зависимости от вычета, который гражданин планирует получить, варьируется и пакет документов, необходимых для заполнения, а также процедура их подачи. Однако с 2021 года действует упрощенная схема.