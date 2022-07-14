Аграрии Кубани ставят рекорды по урожайности зерна

Хороший урожай растет на плодородной земле

ОАО «Родина» (входит в ГК «Концерн «Покровский») — не только единственное градообразующее предприятие Копанского сельского поселения, где оно обеспечивает работой почти 400 человек, но и один из лидеров в отрасли животноводства и растениеводства Ейского района. Хозяйство обрабатывает более 18,2 тыс. гектаров земли, где выращивает основные сельскохозяйственные культуры — пшеницу, ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, содержит поголовье крупного рогатого скота. И является крупным источником пополнения казны: налоговые отчисления за 2021 год в бюджеты всех уровней составили 67,2 млн рублей.

Хороший урожай растет на плодородной земле

Профессиональная работа агрономов и инвестиционная поддержка концерна позволили «Родине» достичь интенсивного уровня растениеводства и ежегодно занимать лидирующие позиции в регионе по урожайности культур. Так, сейчас на ее полях заканчивают уборку ячменя, средняя урожайность – 80 ц/га (в целом по Краснодарскому краю – 73,8 ц/га). Урожайность пшеницы в этом году также ожидается высокой, отмечают в хозяйстве, но первые результаты уборки пока не раскрывают. Аграрии – народ суеверный, хвалиться несобранным урожаем не любят.

- В результате града, который в начале июня обрушился на Копанскую и наши поля, мы потеряли около 15% урожая ячменя, но даже при этом наша урожайность – одна из самых высоких в Ейском районе. Если бы не погодные факторы – собрали бы больше 90 центнеров с гектара.

В севообороте хозяйства озимые зерновые культуры занимают 9,5 тыс. га, яровые – 1,85 тыс. Еще более 4,7 тыс. га засеяны техническими культурами: масличный и подсолнечник, сахарная свекла.

- В новом сезоне мы значительно увеличили посевные площади: сахарной свеклой засеяли на 600 га больше, чем в прошлом году, озимыми — на 1000 га, - показывает поля управляющий ОАО «Родина» Алексей Кузнецов. – Мы имеем гарантированный сбыт своей продукции: задача хозяйства - вырастить качественный урожай и обеспечить перерабатывающие предприятия концерна собственным сырьем.

В станице Копанской есть одно из самых успешных предприятий

Для обработки полей и сбора урожая «Родина» содержит парк высокотехнологичной сельскохозяйственной техники, который в рамках ежегодной корпоративной программы модернизации постоянно пополняется и обновляется. На полях концерна преимущественно используется импортная техника, однако недостатка в запчастях или комплектующих в хозяйствах нет.

- Мы уверены, что руководство региона и страны решит все вопросы с поставками импортной техники и проблем с ними не будет. Кубанские аграрии – самые желанные покупатели на рынке сельхозтехники в мире, - говорит Кузнецов, глядя, как выполняет свою задачу на поле новенький John Deere.

На аккуратных полях – ни соринки

- На самом деле, сорная трава – питание для почвы. Но мы не можем себе позволить такую неряшливость. Кубань – курортный край, мимо полей едут отдыхающие. Состояние полей должно радовать глаз, - улыбается Кузнецов. - Поэтому даже земля под парами в хозяйстве постоянно обрабатывается техникой.

Боронят ее не только для красоты и внимания проезжающих, но и чтобы дать земле «раздышаться». Концерн «Покровский» известен как эффективный сельхозпроизводитель с высокой культурой земледелия, и на протяжении многих лет его агрономическая служба работает над повышением плодородия почвы, задействованной в севообороте.

- Одной из приоритетных задач ОАО «Родина» является целевое и качественное использование земель сельскохозяйственного назначения, - отмечает Алексей Кузнецов. - Мы принимаем активное участие в улучшении экологического состояния окружающей среды и следуем основным законам ответственного земледелия: по требованиям севооборота соблюдаем чередование культур и степень нагрузки на почву гумусоразрушительными растениями, такими как сахарная свекла и подсолнечник. Активно переходим на биологические средства защиты растений, проводим агрохимический анализ почвы для расчета необходимого объема удобрений и вносим ровно столько, сколько нужно растениям. А развитие животноводства в хозяйстве позволяет нам вносить в землю органику и избегать избыточного применения минеральных подкормок.

Одной из приоритетных задач ОАО «Родина» является целевое и качественное использование земель сельскохозяйственного назначения

О сбережении плодородия почвы не устает напоминать аграриям и фермерам глава региона Вениамин Кондратьев.

- Нельзя высасывать из земли все соки, не заботясь о ней, - сказал губернатор на совещании с работниками сельхозотрасли.

Меры, которые предпринимает хозяйство, дают результат. По данным агрохимического обследования обрабатываемой земли, даже при получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур в почве сохранилось содержание гумуса, а также увеличилась концентрация фосфора и калия.

- На повышение плодородия почвы нужны десятилетия кропотливого труда, но мы сознательно идем на эту работу. И поэтому уверены, что и через десять, и через двадцать лет земля, которую мы пашем, останется плодородной и будет приносить богатый урожай, - добавляет Кузнецов.

Животноводство и растениеводство в хозяйстве тесно связаны

Поголовье крупного рогатого скота в ОАО «Родина» насчитывает 3,9 тыс. голов, из которых 1,4 тыс. — дойное стадо. Хозяйство занимается производством и реализацией нетелей и бычков, имеет хороший генетический потенциал стада. Ферма полностью обеспечена семяпродукцией и не зависит от импортных поставок.

Кроме того, в планах «Родины» внедрять такие передовые технологии, как эмбриональное воспроизводство. В начале 2022 года концерн «Покровский» запустил в Краснодарском крае проект по трансплантации эмбрионов КРС, который позволит перейти на собственное обновление стада высокопродуктивными животными.

Для обеспечения потребностей своего животноводства хозяйство выращивает кормовые культуры, которые заложены в структуру севооборота. Так, под кукурузу на силос отданы 884 га, люцерну — 984 га, многолетние травы— 332 га. А высокопродуктивные комбикорма из собственного сырья производит Каневской комбикормовый завод, который также входит в группу компаний.

По данным агрохимического обследования земли, даже при получении высоких урожаев в почве сохраняется содержание гумуса

«Животноводство дает возможность продолжать работать хозяйству и его работникам и зимой, и в межсезонье. Это стабильный доход, помогающий в случаях, когда есть необходимость совершить какие-то срочные траты, например закупку удобрений или семян. Доходом от животноводческих комплексов обеспечивается и заработная плата сотрудников, и уплата налогов, и многие другие операционные затраты», - отмечает руководитель предприятия.

Собственная кормовая база и создание комфортных условий содержания для животных позволяют «Родине» планомерно увеличивать продуктивность дойного стада. Предприятие сотрудничает с крупнейшими молочными заводами края и отправляет на переработку более 30 тонн молока в сутки. Сегодня в хозяйстве две молочно-товарные фермы для взрослых животных и еще одна — для выращивания молодняка. В планах построить и оборудовать автоматический доильный зал на одной из ферм.

Градообразующие предприятия должны участвовать в развитии села

В Копанском сельском поселении проживает почти 4 тыс. жителей, есть школа и детский сад, а также гордость местных жителей – огромный парк перед зданием местного ДК.

— Станица довольно ухоженная, и в этом есть наш вклад. Например, когда выпадает снег, мы помогаем в очистке улиц, выделяем средства, материалы и людей для текущего ремонта детского сада и школьных классов. В 2021 году сделали ремонт в здании администрации сельского поселения, помогли в благоустройстве парка – оказали транспортные услуги по вывозу строительного мусора, завозу земли и доставке в Копанскую зеленых насаждений, - рассказывает Кузнецов.

Но главное – «Родина» обеспечивает жителей станицы и окрестных населенных пунктов рабочими местами. Сейчас штатная численность сотрудников предприятия составляет 376 человек.

- Кроме того, мы готовы принимать новых квалифицированных специалистов, платить им достойную зарплату, возвращать молодежь в станицу. Для работников из других регионов России мы реконструировали общежития, а для руководящего персонала — гостиницу в станице. Также мы недавно повысили заработную плату на предприятии и продолжаем ее поднимать. Начали с механизаторов, потом водители, на очереди — работники, занятые в сфере животноводства, и остальные сотрудники ОАО «Родина», - добавляет руководитель.

Собственная кормовая база и создание комфортных условий содержания для животных позволяют «Родине» планомерно увеличивать продуктивность дойного стада

За годы работы у ОАО «Родина» сложились плодотворные отношения с администрацией Копанского сельского поселения, запланированы совместные работы на 2022 год, в том числе по дальнейшему ремонту социальных объектов.

- Благодаря «Родине» и другим аграриям наше сельское поселение постоянно развивается, реализуются различные социальные проекты. Мы работаем со всеми — и с крупными предприятиями, и с небольшими фермерами, и каждому благодарны на помощь. Жизнь не стоит на месте, и мы развиваем нашу родную Копанскую вместе с жителями и крупными предприятиями — флагманами экономики не только нашего поселения, но и всего Ейского района, - отмечает глава Копанского сельского поселения Иван Диденко.

КОМПЕТЕНТНО

Станислав Кашуба, управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский»:

В состав концерна входит 22 растениеводческих и животноводческих хозяйства в 17 районах Краснодарского края, объединенных общей идеей – высокой культурой земледелия и социальной миссией агробизнеса. Мы бережно относимся к плодородию земли, внедряем новейшие агротехнологии для повышения урожайности. Так, в Курганинском районе наши хозяйства собирают 97 центнеров ячменя с гектара, в Каневском – 95 ц/га, в среднем по группе компаний сейчас – 90 ц/га. Также мы сами храним и перерабатываем урожай – для этого в составе концерна есть элеваторы и производственные мощности.

Мы уверены, что крупные градообразующие предприятия должны активно участвовать в социальной политике государства. Все наши хозяйства активно участвуют в благоустройстве и развитии тех территорий, в которых они расположены. На постоянной основе мы оказываем помощь школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам, активно помогаем администрациям поселений организовывать различные мероприятия для местных жителей. Ежегодно на эти цели группа компаний направляет десятки миллионов рублей.