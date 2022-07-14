Пришла за массажем, а ушла с кредитом в 70 тысяч: Частная клиника Краснодара не хотела возвращать клиентке деньги за вредные процедуры

Прокуратура спасла пациентку от кредита Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Елена Ситникова (имя изменено) несколько лет страдает от болей в спине и суставах. Она постоянно бегает по врачам и ищет способ избавиться от недуга. Подружки посоветовали просто сходить на массаж. Елена не стала долго думать - выбрала одну из частных клиник Краснодара. Но сама не поняла: как пришла на одну процедуру, а оказалась с кредитом в 70 тысяч рублей.

- Медики убедили, что мне необходим комплекс процедур для полного выздоровления. Но денег таких не было с собой. Тогда в клинике сказали, что у них действует очень выгодное предложение на кредит от банка-партнера. Если я возьму взаймы, то получу процедуры на месяц в два раза дешевле, - рассказывает Елена.

С помутненным сознанием и адским желанием избавиться от болей Елена подписала договор. Опомнилась только тогда, когда вернулась домой.

- У меня не брали никакие анализы. А дома в интернете я прочитала, что мне массажи противопоказаны, при этом в клинике перед процедурой никакие обследования не провели. Я решила повременить и вернуть деньги. Но когда вернулась, мне сказали, что это невозможно – средства банка, возврата не будет, - расстроилась краснодарка.

Елена несколько дней обивала пороги клиники и поняла, что самой вернуть деньги за вредные процедуры не получится. Тогда она направилась в прокуратуру. Там взялись за дело и выбили кредитные средства пациентки.

- Установлено, что частной медицинской клиникой Краснодара нарушены права пациентки в связи с неисполнением договора об оказании платных медицинских услуг и отказом в возврате необоснованно удержанных денежных средств. Прокуратура вынесла представление руководителю клиники об устранении нарушений. После этого клиентке были возвращены 70 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе надзорного ведомства.

Стоит отметить, что этот случай навязывания услуг не единственный. В Краснодаре мужчина пожаловался на другую частную клинику, в которой он попался на крючок.

- Началось с того, что мне позвонили из медцентра и предложили бесплатную консультацию врача. А я инвалид второй группы: болезнь Рейтера, сахарный диабет, стоит имплантированный кардиостимулятор сердца, да еще плюс ко всему развилась мышечная дистрофия. Лечение назначили неплохое за приемлемую цену и сделали значительную скидку. А после втюхали массаж и капельницы за 130 тысяч рублей, на которые жена взяла кредит. Но после этих процедур мне становилось хуже, я перестал их делать, а деньги возвращать никто не хотел, - анонимно рассказал Петр Исаков (имя изменено).

В этой ситуации также разбирается прокуратура, проводится проверка.

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