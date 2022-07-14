Фото: сервис Яндекс. Пробки

Туристический сезон в разгаре. Курорты Кубани ломятся от наплыва отдыхающих.

Найти свободные номера на побережье Черного моря практически нереально. То же самое касается пляжей. Люди занимают места у воды с шести утра.

Причем большинство туристов добираются на курорты на машинах. Воздушное пространство на Кубани закрыто уже четыре месяца, а трястись сутками в поезде хотят далеко не все.

Если раньше пробки на трассах в сторону Черного моря были по выходным, то теперь – и по будням. Причем они получили багровые тона. То есть скорость на участках не превышала 5-7 км/ч.

- Еще любители обочины полезли из всех щелей, – писал в навигаторе Владимир.

- Ну ничего, сразу за мостом стоят инспекторы, – успокаивал его Владимир.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор на трассе в сторону Черного моря достигал 8 км. Он начинался за пару километров до Горячего Ключа и заканчивался – на улице Заречье.

Также испытание ждало отдыхающих около Джубги. Там встало Новороссийское шоссе. Причем затор образовался в обе стороны. Он достигал 6 км.

- И не езжайте в Геленджик, куда угодно, но не сюда, – молил автолюбителей Андрей.

Здесь образовался затор у села Виноградное, что в 7 км от курорта. На столько же растянулся затор, а скорость движения упала до 3-5 км/ч.