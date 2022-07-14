Краснодарцы пока только привыкают к комфортному ожиданию общественного транспорта. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

От южной жары днем плавится асфальт, а ожидание общественного транспорта на солнцепеке превращается в пытку. Но, кажется, все это уходит в прошлое. В Музыкальном микрорайоне Краснодара появился остановочный павильон с системой кондиционирования. К слову, первый в городе.

Народ пока «не распробовал»

Конечная остановка «Улица Петра Метальникова» открытой в марте новой трамвайной ветки на Московской – в самом сердце «каменных джунглей»: вокруг ни деревца. Теперь дождаться свой трамвай № 22, 21, 15 и 8 жители Музыкального микрорайона могут в холодке и с аскетичным, но комфортом.

Остановка на конечной новой трамвайной ветки пустует только днем. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Когда открываешь дверь в герметичный стеклянный павильон, на крыше которого установлена обычная сплит-система, попадаешь в комфортные +25 градусов. Внутри «аквариум» выкрашен износостойкой графитовой краской, есть места для сидения: здесь с комфортом могут разместиться не менее десяти человек. Но, удивительно, днем павильон пустует.

– Чему вы удивляетесь? Люди уехали на работу, вот никого и нет. Видели бы вы, какой тут вчера вечером творился биток: кому же не понравится ждать «пятерку» или «восьмерку» в холодке, – говорит собравшаяся на рынок пенсионерка Людмила Павлова. – Да и не все еще «распробовали», какая удобная остановка появилась у нас.

Внутри остановки с кондиционером ждать свой вагон приятней, чем на солнцепеке. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Лишь бы не загадили

– Пока ждешь свой вагон, не надо потом на жаре обливаться и прятаться в тени столбов: разве плохо? Отличная идея для южного города, – делится житель Музыкального микрорайона Сослан Аскеров. – Вон пандус есть: мамочки с колясками смогут легко внутрь заехать. Лишь бы шпана всякая ночью не загадила все, не разрисовала остановку и стекла не побила. Хорошо бы такие остановки везде у нас поставить.

У павильона ожидания - свой график работы. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Первый в Краснодаре кондиционированный остановочный павильон собран из антивандальных материалов. «Присматривают» за ним сотрудники соседнего диспетчерского пункта Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, который находится на конечной трамвайной ветки. Они же и закрывают «аквариум» на ночь: остановка со сплит-системой работает по графику – с 07:00 до 19:00 по будням и до 20:00 по выходным.

– В жаркое время внутри остановки поддерживается температура 24-25 градусов. Зимой павильон тоже будет открыт, но обогреваться не будет, – рассказали «КП» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара. – Строительство первой подобной остановки предусмотрено проектом новой трамвайной ветки по улице Московской. В дальнейшем такие современные и комфортные остановки планируется закладывать при проектировании и строительстве новых трамвайных веток.

БУДЬ В КУРСЕ

Павильоны с кондиционированием, схожие с установленным на остановке «Улица Петра Метальникова» в Краснодаре, можно встретить на автобусных и метробусных маршрутах в Израиле, ОАЭ, Туркменистане, Японии, Южной Корее, Индии и Китае.