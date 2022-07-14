Верблюда заметили на улицах Голубицкой

Верблюд удивил туристов. Фото: скриншот видео

Двухгорбого верблюда заметили на улицах курортной станицы Голубицкая. На диковинном животном была нарядная попона, а сам корабль пустыни был невозмутим и не замечал удивленных взглядов.

Очевидцев поразило, что верблюд гордо и покорно шел за женщиной, как собака на поводке.

- Главное, чтобы верблюда не использовали для покатушек на пляже. Пока мы его видели только на окраине станицы. Надеемся, животное не будут приводить в людные места и использовать для наживы, - рассказали "КП" - Кубань" туристы.

Этого верблюда часто можно встретить у улицы Красной в Голубицкой. Вместе с другими парнокопытными он обычно пасется на небольшом лугу.

- Верблюд ухожен, его хорошо кормят и видно, что о нем заботятся, - говорят местные жители.