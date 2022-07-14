Бой с саранчой. На Кубани показали, как обрабатывают поля от вредителя

Полчища саранчи атаковали поля в Приморско-Ахтарском районе. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Нашествие саранчи — настоящее стихийное бедствие. Именно с этим сейчас столкнулись аграрии Приморско-Ахтарского района. Полчища вредителей облюбовали местные поля. Насекомые, по данным местных властей, уничтожают посевы в Степном, Городском, Приазовском, Свободном поселениях, а также в хуторе Новые Лиманокирпили.

Всего в Краснодарском крае, по последним данным, выявили более 100 очагов распространения саранчи.

- Чтобы не допустить распространения этого насекомого, в районе заранее приступили к химической обработке обочин дорог, окраин сельхозполей и территории, прилегающей к плавням, - сообщали в Оперативном штабе Краснодарского края. - Из-за дождей личинки отрождались несколькими партиями. Поэтому специалистам пришлось работать на одном и том же участке несколько раз.

При этом сейчас специалисты начали повторную обработку. Работы сняли на видео. На кадрах видно - спецтехника ездит по участкам и опрыскивает их.

Как объснили в в Россельхозцентре по Краснодарскому краю, защитные мероприятия проводятся только при выходе кулиг из плавней. Все потому, что в водоохранной зоне любого вида обработки запрещены.

- На сегодняшний день обработано 2,5 тысячи гектаров, - уточняют в ведомстве.

При этом специалисты филиала проводят мониторинг саранчовых ежедневно.

Как рассказали специалисты, в популяции личинки разных возрастов и окрылившиеся особи, которые совершают ориентировочные полеты. Это и вызывает беспокойство жителей и сельхозпроизводителей населенных пунктов, близко расположенных к плавням.

- Плавни Краснодарского края на протяжении веков являются местами постоянных гнездилищ азиатской перелетной саранчи, - поясняют «КП» - Кубань» в Россельхозцентре по Краснодарскому краю.

Напомним, из-за действующих ограничений обработка земли с самолетов невозможна.

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