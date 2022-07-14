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Общество14 июля 2022 13:20

Пляжи забиты, но в воду не пускают. В Сочи берег моря обнесли сигнальной лентой

Пляж «Ривьера» в Сочи обнесли сигнальной лентой, и туристов не пускают купаться в море
Варвара ДЫМ
Берег моря обнесли сигнальной лентой

Берег моря обнесли сигнальной лентой

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на пляже «Ривьера» берег моря обнесли сигнальной лентой и не пускают туристов в воду.

- Из-за высоких волн сотрудники пляжа растянули ленту и всех, кто пытается зайти в воду, заворачивают обратно, - пояснили сайту «КП»- К убань» в администрации пляжа.

На берегу спасатели предупреждают отдыхающих об опасности купания. Но не все слушают их и лезут в воду. Поэтому море и огородили. Хотя на берегу туристов – тьма. Людей так много, что негде расстелить полотенце. Они заняли все лежаки и качели, установленные на пляже.

Ранее сообщалось, что голая женщина шокировала отдыхающих на популярном пляже в Сочи. Из пены морской эта "ундина" появилась без купальника.

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