Пляжи забиты, но в воду не пускают. В Сочи берег моря обнесли сигнальной лентой

Берег моря обнесли сигнальной лентой Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на пляже «Ривьера» берег моря обнесли сигнальной лентой и не пускают туристов в воду.

- Из-за высоких волн сотрудники пляжа растянули ленту и всех, кто пытается зайти в воду, заворачивают обратно, - пояснили сайту «КП»- К убань» в администрации пляжа.

На берегу спасатели предупреждают отдыхающих об опасности купания. Но не все слушают их и лезут в воду. Поэтому море и огородили. Хотя на берегу туристов – тьма. Людей так много, что негде расстелить полотенце. Они заняли все лежаки и качели, установленные на пляже.

Ранее сообщалось, что голая женщина шокировала отдыхающих на популярном пляже в Сочи. Из пены морской эта "ундина" появилась без купальника.