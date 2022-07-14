Воды не будет в августе в Новороссийске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 80 многоэтажках Новороссийска отключат горячую воду в августе. Об этом сообщают Новороссийские теплосети.

- Сейчас меняем трубы на проспектах Ленина и Дзержинского, на улице Козлова и в Мысхако. Но впереди еще такие же работы на Хворостянского, Видова, Рубина, 4 и в пос. Гайдук, - сообщил директор Новоросийских теплосетей Дмитрий Волга. - В сумме на этих ветках «сидят» жители 18 многоэтажек. Параллельно готовим к холодам и котельные: меняем изношенные детали, регулируем оборудование, устанавливаем новые насосы. Все эти меры повысят надежность теплоснабжения Новороссийска. А чтобы провести все работы, необходимо выключить горячую воду, то есть остановить котельные. Где не будет горячей воды в августе?

Улица Видова, 153, 157, 163а, 163б, 165, 167, 167б, 169, 171, 173, 177, 179/108, 196, 196а: 15-23 августа

Восточный пер.,16: 15-23 августа

Героев Десантников, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91: 8-12 августа

Дзержинского пр. 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 199а, 201, 203, 205, 205а, 205б: 8-12 августа

Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54: 8-12 августа

Куникова,55, корп. 1, 2: 17-28 августа

Литейный, 38: 9-22 августа

МБУ «Детская городская больница»: 2-15 августа

МБУ детский сад № 23, с. Гайдук: 3-16 августа

Мефодиевская, 110, 112, 118, 120: 23 августа - 5 сентября

Мысхакское шоссе, 59, 71: 17-28 августа

Пожарского, 6, 8: 23 августа - 5 сентября

Прямая, 31, 33: 8-12 августа

Раевского, 62: 8-12 августа

Свободы, 30а : 15-23 августа

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