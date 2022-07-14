Росприроднадзор взял на контроль незаконную стройку на берегу Кубани в поселке Адыгеи

Жители адыгейского поселка Яблоновского остановили незаконную стройку на берегу реки Кубань
Жители адыгейского поселка Яблоновского остановили незаконную стройку на берегу реки Кубань. Напомним, на днях люди заметили, как на территорию у воды стала заезжать тяжелая техника. Туда грузовиками завозили стройматериалы. Вот только о том, что на участке планируется возведение объекта, ни жители, ни местные власти не в курсе. В администрации поселка заверили, что разрешение на строительство не выдавали. А потому, кто стал инициатором масштабных работ, пока неясно.
Как выяснила «КП» - Кубань», землю в 2016 году администрация передала физическому лицу, правда, имя его не раскрывают.
- Если не нарушаются требования, то арендатор имеет право начать стройку на участке. Но отметим, что эта территория не предоставлялась под строительство спортивного комплекса, - сообщили «КП» - Кубань» в администрации МО Яблоновского городского поселения. - Строительство на земле может начаться только в том случае, если земельный участок не затрагивает охраняемые территории.
Однако на вопрос о том, имеет ли эта зона такой статус, в администрации поселка отвечать не стали.
Больше всего люди беспокоятся о своих домах.
- Строительство на данном участке попросту опасно. Под зданием, которое начали возводить, находится газопровод, - объяснял «КП» - Кубань» местный житель Виктор Нестеренко.
К тому же, говорят местные жители, земельный участок у реки располагается ниже уровня жилых домов - благодаря этому дождевые воды собираются вдали от построек, оберегая их от подтоплений.
Людям удалось остановить стройку. Они заблокировали проезд машинам – грузовики просто не смогли завезти материалы на территорию.
Бригада приехала с охраной, чтобы провезти стройматериалы
- Тогда приезжала для разбирательств полиция. Сам арендатор отказался выходить на связь и вообще появляться на участке, - рассказал Виктор Нестеренко. – В итоге удалось разогнать строителей. На несколько дней все затихло и успокоилось. Однако после этого на место приехала целая бригада. Привезла практически готовую крышу здания. Дабы суметь пробраться на стройку, они приехали с охраной. В этот раз строители действовали решительно и завезли сразу все необходимое для возведения здания.
Как стало известно, Росприроднадзор взял на контроль незаконную стройку на берегу Кубани. Ведомство рассмотрело заявление местных жителей.
- Направляем обращение для рассмотрения и принятия мер в рамках возложенных полномочий, - сообщили в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора. - Одновременно сообщаем, что данное обращение также направлено в адрес администрации Яблоновского городского поселения, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Адыгее, Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС по Адыгее, Росгвардии РФ по Адыгее и МВД по Адыгее.