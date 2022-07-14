Губернатор Краснодарского края рассказал, сколько еще продлится мораторий на строительство многоэтажек в Сочи

Мораторий на застройку Сочи длится уже год. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мораторий на строительство многоэтажек в Сочи наложили в прошлом году. Эксперты сошлись во мнении, что временный запрет необходим.

Масштабные жилищные проекты превратили Сочи из курорта в гигантский спальный район. Здесь, как и в других городах Краснодарского края, есть острая нехватка мест в школах и детсадах, на дорогах - пробки. Инфраструктура перестала справляться с наплывом новых жильцов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что благодаря принятым мерам, в Сочи должно появиться не меньше 150 детсадов, школ, поликлиник и спортивных залов. Разработка нового генплана города заняла уже год, но этого мало.

- Сейчас в Сочи чувствуется нехватка социальных объектов. Участки для их строительства специалисты уже предусмотрели. В планах создать 4 новых кластера, где разместят более 150 детсадов, школ, поликлиник, спортивных центров. И пока работа над генпланом не будет завершена, в городе действует запрет точечной застройки и строительства многоквартирных домов. Исключение — проекты комплексного развития территорий. Эту работу мэр Сочи Алексей Копайгородский держит на личном контроле, - сказал Вениамин Кондратьев во время сочинской командировки.

Кроме того, субтропический климат Сочи, по мнению главы региона, нужно сберечь для сельского хозяйства.

- Такие территории ни в коем случае нельзя отдавать под застройку. Необходимо сделать упор на возрождение субтропического земледелия, выращивать экзотические растения, фрукты, развивать сады киви, хурмы, фейхоа, орешника, чайных плантаций. Это подчеркнет уникальность курорта в масштабах всей страны, - озвучил он.

Напомним, запрет на застройку ориентировочно продлится еще год. Но не исключено, что эти сроки будут вновь продлеваться.