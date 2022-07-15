«Сочи – русские Гавайи»: Андрей Григорьев-Апполонов открыл «Рыжий» магазин в аэропорту

Андрей Григорьев-Апполонов открыл «Рыжий» магазин в аэропорту. Фото: пресс-служба магазина «Рыжий».

В аэропорту Сочи в зоне вылета открылся «Рыжий». Бренд уже известен в городе: магазин есть в ТЦ «Мелодия», «Рыжий остров» - в ТРЦ «МореМолл», и наконец - Рыжий пляж на Черноморской улице. Теперь красочный магазин будет встречать жителей и гостей Сочи и в аэропорту.

В «Рыжем» представлены товары в ярком привлекательном дизайне и при этом по доступным ценам.

На открытии присутствовал основатель бренда – Андрей Григорьев-Апполонов. Каждый гость мог с ним сфотографироваться и взять автограф, и в желающих недостатка не было! Певец с удовольствием общался со всеми, дарил подарки и показывал ассортимент магазина.

Фото: пресс-служба магазина «Рыжий».

- Мания величия у меня отсутствует, но мне очень приятно, что в аэропорту открылся такой магазин, - в свойственной ему шутливой манере отметил певец. – У нас есть классные гаджеты, игрушки, майки, ароманаборы и многое другое – причем недорого. Главная наша цель – сделать так, чтобы люди улыбались, и я очень рад не только петь для своих поклонников, но и таким образом дарить людям приятные эмоции.

Фото: пресс-служба магазина «Рыжий».

На праздничном открытии был организован фуршет, работала бьюти-зона – для экспериментов с имиджем, к которым неравнодушны девушки всех возрастов, а также все желающие могли примерить «гавайские» аксессуары. Смех и веселье, яркие краски, различные активности и подарки: настоящий карнавал! Вот и подтверждение тому, что Сочи – это действительно русские Гавайи.

Фото: пресс-служба магазина «Рыжий».

Всегда хочется захватить с собой домой кусочек беззаботного отпуска, не так ли? Итак, добро пожаловать в «Рыжий»!

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