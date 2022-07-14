Пятеро взрослых и 15-летняя девочка пострадали в ДТП с маршруткой в Анапе

От удара автобус занесло и он врезался в дерево. Фото: t.me/anaparegionnews

В Анапе в аварии с легковым авто пострадали пассажиры маршрутки. ДТП произошло 14 июля во второй половине дня. Известно, что маршрутка двигалась по главной дороге на пересечении улиц Ленина и Владимирской и имела преимущество перед водителями, выезжающими с примыкающих улиц.

- Уже установлено, что маршрутный автобус столкнулся с выезжающим со второстепенной дороги легковым автомобилем. Легковушкой управлял житель Москвы, который не пропустил автобус и ударил его в бок, - сообщили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

Водитель легковушки не уступил дорогу. Фото: t.me/anaparegionnews

От удара автобус занесло, и он врезался в дерево. Полувековая сосна рухнула на проезжую часть и практически погребла под собой виновника аварии, сообщает "Анапа Регион".

В салоне автобуса находились десять пассажиров, которым потребовалась медицинская помощь. Шестерых пострадавших на неотложке увезли в больницу.

- Среди пострадавших 15-летняя девочка. Сейчас все госпитализированы в больницу с травмами разной тяжести. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту ДТП организована прокурорская проверка, после которой будет принято процессуальное решение.