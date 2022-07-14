Постой, паровоз. Замначальника пассажирской компании за взятки решал, какие поезда отправятся в путь на Кубани

На Кубани замначальника пассажирской компании брал взятки за увеличение рейсов поездов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае зам. руководителя пассажирской компании за деньги решал, какие поезда будут чаще ездить. Дело в том, что зарплата начальников поездов напрямую зависит от того, сколько раз они сходили в рейс. Чем больше в рабочем графике поездок, чем выше ежемесячный доход. Вот и шли начальники поездов на поклон к руководству пассажирской компании.

- Следствием установлено, что обвиняемый, занимая должность заместителя начальника резерва проводников вагонного участка Адлер с декабря 2019 года по декабрь 2020 года, получал от начальников поездов денежные средства за предоставление большего количества рейсов, что прямо способствовало увеличению их заработной платы, - рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Во время расследования выяснилось, что железнодорожники в течение года не менее 17 раз заносили в кабинет начальства конверты с деньгами.

- Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений за получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, и еще в 15 эпизодах получения взятки в значительном размере, - уточнили в пресс-службе Краснодарского следственного отдела на транспорте.

В общей сложности, за год обвиняемый получил более 450 тысяч рублей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

На скамье подсудимых окажутся и начальники поездов, повышавшие рабочую выработку незаконным способом. В их отношении также возбуждены уголовные дела по статье «дача взятки».