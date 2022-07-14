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Происшествия14 июля 2022 16:25

Постой, паровоз. Замначальника пассажирской компании за взятки решал, какие поезда отправятся в путь на Кубани

Замначальника на железной дороге отправили под суд за взятки на Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани замначальника пассажирской компании брал взятки за увеличение рейсов поездов.

На Кубани замначальника пассажирской компании брал взятки за увеличение рейсов поездов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае зам. руководителя пассажирской компании за деньги решал, какие поезда будут чаще ездить. Дело в том, что зарплата начальников поездов напрямую зависит от того, сколько раз они сходили в рейс. Чем больше в рабочем графике поездок, чем выше ежемесячный доход. Вот и шли начальники поездов на поклон к руководству пассажирской компании.

- Следствием установлено, что обвиняемый, занимая должность заместителя начальника резерва проводников вагонного участка Адлер с декабря 2019 года по декабрь 2020 года, получал от начальников поездов денежные средства за предоставление большего количества рейсов, что прямо способствовало увеличению их заработной платы, - рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Во время расследования выяснилось, что железнодорожники в течение года не менее 17 раз заносили в кабинет начальства конверты с деньгами.

- Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений за получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, и еще в 15 эпизодах получения взятки в значительном размере, - уточнили в пресс-службе Краснодарского следственного отдела на транспорте.

В общей сложности, за год обвиняемый получил более 450 тысяч рублей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

На скамье подсудимых окажутся и начальники поездов, повышавшие рабочую выработку незаконным способом. В их отношении также возбуждены уголовные дела по статье «дача взятки».

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